Hamás zničíme, boj bude dlouhý, ale zvítězíme, řekl Netanjahu

Jeruzalém - Izraelské útoky proti cílům v Pásmu Gazy jsou teprve začátkem dlouhého boje proti palestinskému hnutí Hamás, který nějakou dobu potrvá, ale zvítězíme, řekl dnes izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve vystoupení k národu. Podle agentury Reuters však nenabídl detaily, jak bude ofenziva pokračovat, ani jak bude dlouhá.

"Dnes, jak všichni víte, bojujeme za naši vlast a bojujeme jako lvi," řekl Netanjahu podle serveru The Times of Israel v projevu, který vysílala televize. "Zničíme Hamás a vyhrajeme, ale nějakou dobu to potrvá, " řekl izraelský premiér. "Nebudu podrobně popisovat, co bude dál. Ale říkám vám, že to je jenom začátek," dodal. Denik Haarec uvedl, že Netanjahu pronesl projev neobvykle v předvečer svátku šabat.

Netanjahu také řekl, že Izrael nikdy nezapomene na "zvěrstva" sobotního útoku Hamásu a "nikdy je neodpustí". Tento útok šokoval svět brutalitou i rozsahem a podle místních médií zaskočil i izraelskou vládu, tajnou službu a armádu. Přes 1500 ozbrojenců Hamásu při něm proniklo hraniční bariérou z Pásma Gazy na izraelské území, kde vraždili vojáky i civilisty, včetně žen a malých dětí. Hamás 7. října zároveň vypálil na Izrael tisíce raket. Podle posledních údajů si útok vyžádala přes 1300 převážně civilních obětí a na 3400 zraněných. Asi 150 lidí útočníci unesli do Pásma Gazy.

Izraelský premiér v projevu také řekl, že se dnes setkal s příbuznými některých obětí.

Už ve středu Netanjahu hovořil k národu a prohlásil, že Izrael "zničí a rozdrtí" palestinské hnutí Hamás a že každý jeho člen je "mrtvý muž". Spolu s ním tehdy vystoupil opoziční politik Benny Ganc a ministr obrany Joav Galant, kteří společně vytvořili krizový válečný kabinet.

Izraelská armáda od sobotního útoku v odvetě masivně bombarduje Pásmo Gazy, v němž Hamás vládne od roku 2007. Tyto údery si dosud vyžádaly životy 1800 Palestinců, včetně 583 dětí, uvedlo dnes podle agentury AFP palestinské ministerstvo zdravotnictví. Dalších 6388 osob bylo přitom podle palestinských úřadů zraněno. Dnes armáda uvedla, že pozemní jednotky s podporou obrněných sil podnikly v posledních 24 hodinách několik rozsahem omezených operací za hranicí Pásma Gazy.