Hamás před týdnem unesl 199 rukojmí, uvedla armáda

Jeruzalém - Ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás, kteří 7. října provedli rozsáhlý pozemní a vzdušný útok na Izrael, unesli při této akci do Pásma Gazy 199 lidí jako rukojmí. Server The Times of Israel dnes napsal, že izraelská armáda informovala dosud rodiny 199 unesených. Mezi rukojmími jsou děti, ženy a senioři. Dosud poslední údaj o unesených byl z neděle, kdy izraelská armáda informovala o 155 rukojmích.

"Neprovedeme útok, který by ohrozil naše lidi," řekl dnes na tiskové konferenci mluvčí izraelské armády Daniel Hagari. "Vynakládáme velké úsilí, abychom zjistili, kde rukojmí v Gaze jsou, a takové informace máme," dodal.

Hagari dnes uvedl, že armáda dosud informovala rodiny 199 unesených.

Mluvčí izraelské armády dnes také na tiskové konferenci obvinil Írán, že nařídil útoky libanonského hnutí Hizballáh na sever Izraele z jihu Libanonu. "Hizballáh provedl řadu útoků, aby rozptýlil naše válečné úsilí na jihu, dostal k tomu instrukce a podporu Íránu," dodal Hagari.