Bejrút - Zástupce palestinského radikálního hnutí Hamás prohlásil, že islamistické uskupení nebude diskutovat o osudu unesených a zajatých izraelských vojáků, dokud Izrael neukončí to, co Hamás nazval "agresí" v Pásmu Gazy. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

"Náš postoj s ohledem na zajatce z řad izraelské armády je jasný: souvisí s (možnou) výměnou vězňů, a nebudeme o tom diskutovat, dokud Izrael neukončí svou agresi v Gaze a proti Palestincům," uvedl dnes zástupce Hamásu v Libanonu Usáma Hamdán.

Ozbrojenci z Pásma Gazy provedli 7. října krvavý útok na Izrael, při němž zahynulo přes 1400 lidí, a řadu dalších, včetně cizinců, odvlekli na palestinské území. Izrael poté Hamásu slíbil naprosté zničení a zahájil masivní bombardování Pásma Gazy. Na palestinské území uvalil totální blokádu.

Hamás dříve uvedl, že sám v Pásmu Gazy drží 200 rukojmí a dalších asi pět desítek je v rukou jiných ozbrojených skupin. To, že rukojmí zadržují kromě Hamásu i další radikální skupiny, může zkomplikovat jednání o jejich propuštění, poznamenal v pátek list The New York Times (NYT), podle něhož tehdy Hamdán řekl, že vlastně nikdo z hnutí Hamás nezná přesný počet Izraelců zadržovaných v Gaze.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari uvedl, že armáda dosud oznámila rodinám 210 rukojmích, že jejich blízcí jsou v současné době zadržováni v Pásmu Gazy. Podle jeho slov to není konečné číslo, jelikož armáda prověřuje nové informace o pohřešovaných. Počet nezahrnuje Američanky Judith Raananovou a její dospívající dceru Natalii, které Hamás propustil v pátek večer.

Podle tvrzení Hamdána usiluje Hamás o rozsáhlou výměnu vězňů a požaduje, aby Izrael propustil ženy, děti a stovky Palestinců, které zadržuje bez soudu. Izrael v současnosti bez soudu zadržuje přinejmenším 1100 Palestinců, což je nejvíce od roku 2003, sdělila v létě izraelská organizace pro lidská práva HaMoked.

Unesené a zajaté cizince Hamás označil za "hosty" a podle jeho dalšího zástupce v Libanonu nemají radikálové žádné požadavky za jejich propuštění, pustí je prý, když to umožní "polní podmínky".