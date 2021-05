Hamáčkovi s cestou do Moskvy pomáhal podle serveru Hrad, Jindrák to odmítá

Praha - S přípravou chystané cesty do Moskvy pomáhal podle serveru Seznam Zprávy vicepremiérovi a ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) také Hrad. Seznam Zprávy uvedly, že jim to potvrdil šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák. Pomoc se měla týkat uspořádání rusko-amerického summitu v Praze. V Radiožurnálu ale Jindrák později popřel, že by se na přípravě cesty Hrad podílel. Podle něj jde o "posunutí" informací a jeho kancelář pouze reagovala na Hamáčkův tweet, kde se o možnosti uspořádání summitu zmiňoval. Seznam Zprávy v reakci na toto tvrzení zveřejnily na svém webu nahrávku a přepis telefonického rozhovoru s Jindrákem.

Jindrák sdělil, že by prezidenti Vladimir Putin a Joe Biden museli být pozváni prezidentem Milošem Zemanem a toto pozvání už bylo napsáno. "Co se týče pozvání pana prezidenta Bidena, bylo to v nějakém stadiu diskusí s panem prezidentem i s panem premiérem, že to musí být akce, kde zvacím subjektem je prezident, protože to je prezidentská úroveň," řekl serveru Jindrák.

Server Seznam Zprávy v úterý s odkazem na své nejmenované zdroje napsal, že Hamáček chtěl vyměnit informace o kauze Vrbětice za vakcínu proti covidu-19 Sputnik V a uspořádání rusko-amerického summitu v Praze. Hamáček takové obvinění odmítl a oznámil, že na autory článku podá trestní oznámení. V dalším sporu chce u civilního soudu žádat deset milionů korun po vydavateli. V případě úspěchu je plánuje věnovat nadaci policistů a hasičů. Server Seznam Zprávy trvá na pravdivosti svých informací.

Podle českých bezpečnostních složek jsou z výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích důvodně podezřelí agenti ruských tajných služeb. Hamáček tvrdí, že jeho chystaná cesta do Moskvy měla být zastíracím manévrem a neměla se uskutečnit.

Jindrák podle Seznam Zpráv řekl, že Hamáček kvůli cestě jednal s prezidentskou kanceláří. "Nemohl by tam jet bez vědomí prezidenta, protože pokud chtěl domlouvat summit Biden-Putin v Praze, tak by oba dva museli být pozváni prezidentem. Jsou to hlavy států a musí být pozvány hlavou státu, pokud se má návštěva odehrát na našem území," sdělil Jindrák.

Pozvání obou prezidentů bylo podle něj už napsané, ale nakonec nebylo ani odesláno, ani předáno. "Bavili jsme se o tom, že by to byla jedna z možností, kdy by tehdejší ministr zahraničí na nějaké odpovídající úrovni v té Moskvě, pokud by tam vůbec jel, mohl to pozvání prezentovat. To je všechno, co o tom vím," dodal Jindrák.

V Radiožurnálu později řekl, že jeho kancelář jen reagovala na Hamáčkův tweet ze 14. dubna, který se summitu týkal. "Pověřil jsem naše velvyslance ve Washingtonu a v Moskvě, aby nabídli jako možné místo setkání Prahu a navázali tím na summit Obama-Medvěděv. Vše je ale na začátku," napsal na twitteru Hamáček.

Jindrák popírá, že by jeho odbor s Hamáčkem jednal. "Na mém odboru jsme připravovali možnost uskutečnění summitu Bidena a Putina v Praze poté, co ministr zahraničních věcí Hamáček napsal na twitteru, že požádal naše ambasády o sondování této možnosti. To považuji za zcela profesionální postup, ale s cestou do Moskvy to nemělo nic společného,“ řekl Radiožurnálu.

Hamáček měl do Moskvy letět 19. dubna, cestu odvolal v pátek 16. dubna. O den později s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na tiskové konferenci oznámili, že za útokem ve Vrběticích stojí agenti ruských tajných služeb.

Politici dostali od Bezpečnostní informační služby (BIS) informaci o ruském podílu na explozi 7. dubna.