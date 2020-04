Hamáček: Zkrácení nouzového stavu je dáno jen politicky - ŽIVĚ

Praha - Prodloužení stavu nouze a omezení kvůli koronaviru do 25. května doporučili podle ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka vládě odborníci. Pro kratší lhůtu prodloužení jsou jen politické důvody, řekl dnes poslancům Hamáček. Reagoval tak na snahy opozice prodloužit nouzový stav pouze o týden až 11 dní.

"Mně nedává smysl podporovat prodloužení nouzového stavu po dobu kratší, samozřejmě kromě důvodů, které jsou politické," prohlásil Hamáček. Nutnost opatření podle něj potvrdil i pražský městský soud ve svém rozhodnutí, jímž zrušil čtyři omezení kvůli tomu, že je vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví, a ne vláda.

Hamáček varoval před opozičními náměty, aby případná další nezbytná protiepidemická opatření byla přijata formou změn krizového zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví. "Není úplně moudré spustit politické a právní kutilství," uvedl.

Pokud by se Sněmovna rozhodla stav nouze neprodloužit, Česko by se podle Hamáčka stalo světovým unikátem, neboť všechna opatření proti koronaviru by přestala platit ze dne na den.

Hamáček také vyzval sněmovní kritiky způsobu nákupu ochranných prostředků proti koronaviru, aby podali trestní oznámení, pokud mají za to, že nákup provázela korupce. "Házet s poslaneckou imunitou obviněními z korupce na mikrofon je sice možné, ale není to férové," uvedl jmenovitě na adresu předsedy SPD Tomia Okamury. Hamáček podpořil prošetření nákupů Nejvyšším kontrolním úřadem. "Za ministerstvo vnitra říkám, že jsme připraveni všechno zdokladovat," dodal.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl poslancům, že je nutné dál bránit případnému nekontrolovanému šíření epidemie novému koronaviru. Požádal proto Sněmovnu, aby souhlasila s žádostí menšinové vlády o prodloužení nouzového stavu do 25. května, aby do té doby zůstaly platné postupně uvolňované restrikce. Týkají se zejména omezení obchodu a služeb a také shromažďování. Opozice je ochotna podpořit pokračování stavu nouze na kratší dobu.

"Opatření byla efektivní a objektivně pomohla zabránit nekontrolovanému šíření epidemie," řekl Babiš. Zavedením karantény se podle něho povedlo odvrátit kolaps zdravotnictví. "Díky těmto opatřením nenastaly katastrofické scénáře jako v Itálii, Španělsku a ve Spojených státech," zdůraznil ministerský předseda a varoval, že Singapur nyní čelí druhé vlně epidemie.

Babiš připomněl, že už o další prodloužení nouzového stavu i po 30. dubnu žádat nechtěl, změnil to ale rozsudek pražského městského soudu. Soud uvedl, že takto zásadní restrikce nemůže v době nouzového stavu vydávat ministerstvo zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale kabinet podle krizového zákona. Po 25. květnu už budou podle Babiše postačovat mírnější opatření vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Premiér také zdůraznil, že kabinet nezneužívá koronavirovou krizi k omezování demokracie. Zavedené restrikce jsou možná tvrdé, ale podle epidemilogů nutné, řekl. Poslancům poděkoval mimo jiné za dosavadní konstruktivní přístup. Babiš také uvedl, že požádá Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), aby zkontroloval veškeré nákupy všech resortů v době nouzového stavu. Zdůvodnil to vyloučením pochybností o průhlednosti nákupů zejména zdravotnických ochranných pomůcek. O totéž už požádal kontrolní úřad i zástupci některých opozičních stran. Prezident NKÚ Miloslav Kala již dříve řekl, že jeho úřad nákupy ochranných pomůcek prověří. Úřad kvůli tomu připravuje změnu plánu kontrolní činnosti, kterou do měsíce projedná jeho vedení. Nouzový stav platí v Česku od 12. března, sama vláda jej může vyhlásit nejvýše na 30 dnů. Sněmovna stav nouze už jednou prodloužila do konce dubna, ač vláda žádala o 11. květen. Sněmovna bude řešit opatření proti koroaviru a nákup pomůcek Sněmovna kromě debaty o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru bude jednat i o uvolňování vládních omezení a nákupu ochranných pomůcek. Poslanci o tom rozhodli dnes ráno v rámci úprav programu své mimořádné schůze. Debatu o vládních omezeních a nákupu ochranných prostředků zahájila dolní komora už minulou středu. Před půlnocí ale poslanci diskusi přerušili i vzhledem k tomu, že vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) jim nechtěl sdělit detaily s ohledem na čtvrteční jednání vlády, která uvolňování některých opatření zrychlila. Vláda by chtěla prodloužit nouzový stav až do 25. května, opozice se ale kloní k prodloužení jen o týden až 11 dní. Hnutí STAN na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny oznámilo, že chce hlasovat o prodloužení nouzového stavu do 10. května. SPD navrhne nouzový stav prodloužit o sedm dní, tento návrh podpoří ODS. KDU-ČSL je připravena uvažovat o podpoře přechodného období sedm až deset dnů. TOP 09 nesouhlasí s prodloužením do 25. května, hodlá ale v případě nutnosti termín posunout. Piráti nebudou pro prodloužení hlasovat, pokud vláda nesplní jejich podmínky.

TOP 09 chce po vládě do konce května návrh odškodňovacího zákona

TOP 09 požádá dnes vládu, aby do konce května připravila odškodňovací zákon, který má přinést jistotu pro všechny postižené opatřeními proti koronaviru. S podporou prodloužení nouzového stavu do 25. května TOP 09 nesouhlasí, je ale připravena v případě nutnosti termín posunout. Za naprosto nedostatečné pro rozhodování označila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dosavadní odůvodnění vládou. Na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny také poznamenala, že nikdo z vlády opoziční stranu o její hlasy nepožádal.

"Je to výjimečný stav, nemůžeme si zvykat," uvedla Pekarová. Menšinový kabinet ANO a ČSSD žádá, aby v souvislosti s nynějším plánem uvolňování restrikcí pokračoval do 25. května. Pro plán zatím ale vláda nezískala potřebné hlasy. Za současné situace by skončil nouzový stav 30. dubna.

Požadavek na odškodňovací zákon Adamová odvozuje od obdobného, který před lety upravoval nároky postižených povodněmi. "Vzneseme požadavek na odškodňovací zákon. Vláda si hraje se zákony, až když soud uzná, že se chová špatně, začne dávat všechno do pořádku," odkázala Adamová na rozhodnutí soudu, podle kterého měla o opatřeních rozhodovat celá vláda, nikoli pouze ministerstvo zdravotnictví. Kabinet se tak podle Adamové chtěl vyhnout odpovědnosti za škody firmám a živnostníkům.

"Chtěli bychom, aby se k tomu (vláda) postavila čelem a do konce května přišla s odškodňovacím zákonem, který by řekl, jak mají být odškodnění všichni postižení," uvedla Adamová s odkazem na firmy a živnostníky, pro které může být zavření podniků likvidační. Slova ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) o tom, že není možné krýt firmám zisky, označila za demagogii.

Stejně jako další opoziční strany chce TOP 09 ve Sněmovně jednat o plánu rozvolňování opatření a nákupech ochranných pomůcek.

Nouzový stav má být podle ODS a SPD prodloužen jen do 7. května

Sněmovna by podle ODS měla prodloužit nouzový stav kvůli epidemii koronaviru jen do 7. května, tedy o týden. Vláda by do té doby měla předložit konkrétní opatření. Navrhl to dnes předseda strany Petr Fiala. Stejné prodloužení chce i předseda SPD Tomio Okamura. Reagovali tak na žádost vlády, aby byl nouzový stav prodloužen do 25. května.

Vládní žádost je podle Fialy zdůvodněna obecně, úřednicky, neobsahuje jediné konkrétní opatření a ani analýzy, o které se prý vláda opírá. "Je to byrokratické čtení podprůměrné úrovně," prohlásil Fiala. Vláda podle něj jedná amatérsky, chaoticky a protiprávně, což ukázalo soudní rozhodnutí o zrušení čtyř opatření kvůli tomu, že byla vládou záměrně přijata podle zákona o ochraně zdraví, ne podle krizového zákona.

Způsob přijetí byl podle Fialy "nebezpečný a nepřijatelný". Vláda si dělá, co chce, kvůli obavám lidí z pandemie ji to zatím částečně prochází, řekl Fiala. "Nerozhodujeme o ničem menším, než jsou pravomoci vlády omezit práva a svobody občanů," řekl Fiala. ODS chce, aby kabinet do příštího týdne předložil Sněmovně podrobné plány restartu české ekonomiky a ochrany rizikových skupin a diskusi o těchto plánech.

Okamura míní, že prodloužení nouzového stavu do 25. května není nutné, když Sněmovna jedná i příští týden. SPD podle něho podporuje všechny kroky vlády k ochraně zdraví a životů obyvatel, kabinet ale také musí chránit i svobody a majetek obyvatel, což restrikce omezují a poškozují. "Je třeba vážit, aby škody nebyly větší než nezbytně nutné," zdůraznil Okamura.

V souvislosti s postupným uvolňováním restrikcí se podle něho veřejnost ptá, proč je něco povoleno už nyní a něco jiného bude možné až za týden. Lidé jsou podle Okamury zmateni a relevantních informací mají málo. "Veřejnost čekala jasný plán, nedočkala se," řekl.

Pro kratší než vládou požadované prodloužení nouzového stavu jsou také Piráti. Jejich předseda Ivan Bartoš nařkl vládu z toho, že "usnula na vavřínech", zatímco je podle něj nutné dát některé věci do pořádku. Varoval, že kdyby přišla druhá vlna epidemie jako třeba v Singapuru, tak fungovat na principu "vypni, zapni" je riskování s ekonomickou situací.

Předseda KSČM Vojtěch Filip zopakoval, že jeho poslanci vyslechnou argumenty vlády a po poradě se rozhodnou, na jak dlouho podpoří prodloužení nouzového stavu. Soudní verdikt o zrušení některých opatření ministerstva zdravotnictví Filip kritizoval. Rozhodnutí soudu označil za exces, který "brutálním způsobem" naboural dělbu moci. Sněmovna by podle Filipa měla stanovit, do kdy chce od vlády návrhy zákonů, které chce vláda projednávat ještě ve stavu legislativní nouze.

Komunisté stále zvažují, do kdy by nouzový stav měl platit

Komunisté dnes podle místopředsedy Stanislava Grospiče ve Sněmovně zřejmě podpoří prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru pouze o týden, nejvýše o dva. Ještě před hlasováním o žádosti menšinové vlády, kterou podporují, se podle poslance Jiřího Dolejše nicméně poradí. Podle prohlášení dalších stran bude záviset právě na komunistech, jak rychle se budou rozvolňovat restriktivní opatření přijatá kvůli koronaviru.

Mluvčí komunistů Helena Grofová ČTK řekla, že kolegium strany se dnes ráno dohodlo, že doporučí poslancům žádost vlády vyslyšet. "Na klubu se však zvažovaly všechny termíny a nakonec se kloníme k jednomu týdnu, maximálně dvěma," napsal poté Grospič ČTK. Dolejš uvedl, že klub před hlasováním zřejmě požádá o přestávku na poradu. Původně hovořili komunisté o tom, že by nouzový stav měl platit do poloviny května. Opozice dnes přišla s návrhem, že by Sněmovna mohla o prodloužení hlasovat opakovaně, například po týdnu.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) premiér Andrej Babiš (ANO) s komunisty záležitost konzultoval, výsledek ale neprozradil.

Vojtěch na tiskové konferenci připustil, že kdyby Sněmovna odhlasovala pouze týdenní odklad ukončení krizového stavu, jak si představuje část opozice, vláda by o další prodloužení příští týden požádala. Například hnutí SPD a ODS tvrdí, že je možné o prodloužení nouzového stavu rozhodovat postupně. Vojtěch to ale nepovažuje za logické vzhledem k dvoutýdenním odstupům v rozvolňování restriktivních opatření, které mají zajistit, že se virová nákaza nezačne opět šířit.

KDU-ČSL by podpořila období 7-10 dnů na úpravu legislativy

KDU-ČSL je připravena uvažovat o podpoře přechodného období v řádu sedmi až deseti dnů, aby vláda mohla některé záležitosti ošetřit v rámci legislativní nouze. Podle lidoveckého předsedy Mariana Jurečky je některá opatření obtížné realizovat mimo nouzový stav, například nákup zdravotnických pomůcek nebo ukládání pracovních povinností jimi ale nejsou. Řekl to na dnešní tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Sněmovny.

Lidovci podle předsedy dostali od kabinetu velmi stručné zdůvodnění žádosti o prodloužení, neobsahovalo však zásadní argumenty. Doufají, že premiér a ministři vnitra a zdravotnictví na plénu poskytnou další důvody. "Budeme jako KDU-ČSL bedlivě sledovat debatu a jsme připraveni uvažovat o podpoře určitého přechodného období v řádu sedmi až deseti dnů, aby vláda měla šanci některé věci legislativně ošetřit v rámci legislativní nouze, aby mohla fungovat dál účinně a efektivně v boji s koronavirem a v ochraně obyvatel České republiky. Ve stavu legislativní nouze jsme schopni legislativu upravit a vyřešit v řádu pěti až sedmi dnů," uvedl Jurečka.

Ať bude rozhodnutí Sněmovny jakékoli, chtějí lidovci navrhnout usnesení, kterým Sněmovna vládu zaváže, aby od 1. května v případě nákupů ochranných zdravotnických pomůcek postupovala plně v režimu zákona o veřejných zakázkách. Stejně jako další opoziční strany chce KDU-ČSL dnes jednat o plánu rozvolňování vládních opatření a o nákupech ochranných pomůcek.

Podle předsedy lidoveckého poslaneckého klubu Jana Bartoška by stát měl uhradit prokazatelné ztráty podnikatelů, které vznikly nezávisle na jejich vůli. Na čtvrtek svolal jednání, kterého se zúčastní například zástupci Hospodářské komory či České advokátní komory. "Je nemožné, aby do budoucna stát čelil hromadným žalobám ze strany podnikatelů a soudy byly jimi zavaleny," uvedl Bartošek.

STAN podporuje prodloužení nouzového stavu do 10. května

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) chce v Poslanecké sněmovně hlasovat o prodloužení nouzového stavu do 10. května. Na tiskové konferenci před mimořádnou schůzí dolní komory to řekl předseda STAN Vít Rakušan. Stejné datum podle dřívějších vyjádření navrhovala i SPD, dnes ale jeho předseda Tomio Okamura řekl, že hnutí preferuje termín 7. května. Vláda žádá o prodloužení do 25. května, v současnosti je stav nouze platný do čtvrtka.

"My jsme připraveni hlasovat pro prodloužení nouzového stavu do 10. května, to je náš návrh. V té době bude zasedat i schůze Poslanecké sněmovny, nebudeme kvůli tomu muset svolávat žádnou mimořádnou schůzi. Myslíme si, že to vládě dává dostatek času na to, aby připravila skutečně nosné argumenty pro to, zda je v České republice ještě skutečně nutné nouzový stav o další týdny prodlužovat," řekl Rakušan.

První místopředseda STAN a šéf poslanců Jan Farský poznamenal, že vládní žádost o prodloužení nouzového stavu obsahuje zhruba dva odstavce, které by bylo možné považovat za odůvodnění požadavku.

Termín 25. května je podle něj nepřijatelný, protože vláda nepracuje s daty a žádná nepředložila, uvedl šéf hnutí. Měl též výhrady k nedostatečně organizovanému plošnému testování na koronavirus nebo k projektu takzvané chytré karantény. "Není žádná informace, jakým způsobem projekt běží, jaká data z něj jsou a zda to vede k tomu, že by na základě dat z chytré karantény časem mohla být rozvolňována některá ze silných restriktivních opatření," uvedl Rakušan.

Od vlády chce také znát plán nákupu zdravotnických pomůcek. Podle Rakušana nemá ministerstvo průmyslu jasný plán na pobídky a aktivizaci českých firem. K plánu ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD), podle kterého by si firmy mohly případně odložit sociální odvody od května do července, Rakušan poznamenal, že by si uměl představit odložení do konce kalendářního roku. Návrh zákona by podle Maláčové mohl kabinet schválit za týden. Firmy by podle něj odvody musely uhradit do 20. září se sníženým penále, které by místo nynějších zhruba 4,5 procenta dlužné částky mohlo činit jedno procento.

Piráti žádají o splnění podmínek, jinak nepodpoří stav nouze

Pokud vláda nesplní čtyři podmínky Pirátů, nebude jejich poslanecký klub hlasovat pro prodloužení stavu nouze. Kabinet podle Pirátů musí složit účty za období nouzového stavu, zveřejnit data a prognózy, jimiž jsou podložena opatření, odůvodňovat přijatá rozhodnutí tak, aby byla v souladu se zákonem, a představit schéma pro částečné kompenzace lidem postiženým koronavirovou krizí. Pokud vláda alespoň částečně vyjde vstříc, jsou Piráti ochotni jednat o kratším přechodném období. Na dnešní tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Sněmovny to řekl šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Kabinet ANO a ČSSD žádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května.

"Pokud nebudou tyto podmínky splněny, nebudeme hlasovat pro prodloužení. Současně si uvědomujeme to, že situace byla výrazně ovlivněna rozhodnutím Městského soudu v Praze. V návaznosti na to, pokud alespoň částečně vláda vyjde vstříc našim podmínkám, tak jsme ochotni i ve spolupráci se zbytkem opozice jednat o tom, že nouzový stav by se prodloužil o kratší přechodnou dobu," řekl Michálek.

Během této doby ale musí podle něj být vyřešeny klíčové otázky. "Jak bude nastavena doba po skončení aktuálních opatření, která výrazně zasahují do práv občanů. Vláda by měla předložit zákon, který toto nastaví do budoucna, abychom nemuseli být permanentně v nouzovém stavu," doplnil Michálek.

ODS podpoří prodloužení nouzového stavu nejvíc o týden

Opoziční ODS je dnes ve Sněmovně připravena podpořit prodloužení nouzového stavu, vyhlášeného kvůli epidemii nového typu koronaviru, o týden. Předseda občanských demokratů Petr Fiala novinářům řekl, že to není gesto kvůli vládě či premiérovi, ale kvůli občanům. ODS stále postrádá od kabinetu dostatečná zdůvodnění. Fiala dnes proto vyjmenoval podmínky, které vláda musí případně za týden splnit, pokud by chtěla od ODS podporu i pro další prodloužení.

Fiala řekl, že od vlády očekával kromě dalšího i předložení konkrétních důvodů prodloužení nouzového stavu, ale i seznam opatření, která na jeho základě budou přijata. "Nic z toho jsme v tom materiálu, který vláda předložila, nenašli. Ten materiál je změtí názorů vlády bez konkrétních dat, bez něčeho, čeho by se dalo chytit," uvedl.

Nouzový stav není technická věc, ale znamená zásahy do svobod občanů, zdůraznil Fiala. ODS vylučuje podporu návrhu vlády, aby stav nouze trval do 25. května místo současného 30. dubna. Kvůli konstruktivnímu přístupu jsou ale občanští demokraté připraveni hlasovat o prodloužení nouzového stavu o týden. "ODS se zachová konstruktivně i nyní, přestože se vláda opozici ničím neodvděčuje, naopak premiér nás opakovaně uráží," uvedl.

Pokud bude mít vláda pocit, že týden nestačí, má možnost požádat Sněmovnu znovu, dodal Fiala. Za týden by kabinet podle požadavků ODS musel předložit podrobný plán restartu ekonomiky, ochrany rizikových skupin a zahájit skutečnou odbornou a politickou diskusi o dalších krocích. "Premiér a vláda také musí přestat zneužívat nouzový stav a speciální postavení vlády ke sprostým útokům na opozici," uvedl Fiala. Kabinet podle něj neustále žádá podporu, ale premiér Andrej Babiš (ANO) s opozicí nemluvil už nejméně tři týdny a vyhýbá se veřejné debatě.

ČSSD podpoří trvání nouzového stavu do 25. května

Poslanecký klub vládní ČSSD podpoří prodloužení nouzového stavu v Česku do 25. května, jak žádá vláda. Novinářům to před dnešním zasedáním Sněmovny řekl předseda strany a ministr vnitra Jan Hamáček. Pokud by se kabinetu podařilo mezi poslanci prosadit kratší prodloužení, kabinet by později žádal o další, dodal. Pokud by nouzový stav skončil podle nyní platného rozhodnutí na konci dubna, padly by všechny plány na řízené rozvolňování opatření proti koronaviru, varoval.

Hamáček jako šéf Ústředního krizového štábu dlouhodobě prosazuje prodloužení nouzového stavu, který v ČR platí od 12. března. Před dnešním jednáním Sněmovny zdůraznil, že situace v republice je nestandardní. "Policisté stojí na hranicích, hasiči rozváží ochranné pomůcky a armáda měří teplotu, standardní režim to není, v takovém režimu je třeba využívat krizový zákon," uvedl.

Nevidí jinou možnost, než stav nouze prodloužit i po 1. květnu. "Pokud nechceme být na světě unikátem a od 1. května zrušit všechna omezení a vrátit se do situace před koronavirem," uvedl. Současný harmonogram otevírání obchodů a dalších podnikatelských činností vyvrcholí 25. května a do té doby i vzhledem k verdiktu pražského soudu vláda potřebuje, aby platil stav nouze. "Pokud Sněmovna prodlouží nouzový stav jen třeba o 14 dní a harmonogram se nezmění, tak přijdeme do Sněmovny znovu," dodal Hamáček.

ČSSD bude hlasovat pro prodloužení rovnou do 25. května. "Ti, kdo budou hlasovat proti prodloužení, tak v principu říkají, že chtějí od 1. května zrušit veškerá zásadní opatření a místo kontrolovaného rozvolňování se vydat na nějaký tobogán, u kterého nevíme, kde skončíme," uvedl Hamáček.

Vojtěch: Nouzový stav umožní mít epidemii pod kontrolou

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v souvislosti s hlasováním o nouzovém stavu, které má dnes před sebou Sněmovna, varoval před návratem nárůstu počtu nemocných koronavirem, jak se to stalo v Japonsku a Singapuru. Všichni členové vládního hnutí ANO ve Sněmovně budou hlasovat pro prodloužení nouzového stavu k 25. květnu. Místopředseda klubu Roman Kubíček na tiskové konferenci uvedl, že pokud vláda souhlas k tomuto termínu nezíská, logicky se poslanci ANO přikloní k návrhu, který se bude vládou požadovanému 25. květnu blížit.

Menšinová vláda ANO a ČSSD zatím podporu vyjednanou nemá. Vojtěch uvedl, že premiér Andrej Babiš mluvil o hlasování s KSČM. Komunisté ale avizovali, že chtějí reagovat až na vystoupení ministrů na plénu. Oproti zvyklostem KSČM před zahájením schůze neuspořádala tiskovou konferenci. Komunisté už dřív uvedli, že budou souhlasit s prodloužením k polovině května.

Vojtěch na tiskové konferenci připustil, že kdyby Sněmovna odhlasovala pouze týdenní odklad ukončení krizového stavu, jak si představuje část opozice, vláda by o další prodloužení příští týden požádala. Například hnutí SPD a ODS tvrdí, že je možné o prodloužení nouzového stavu rozhodovat postupně. Vojtěch to ale nepovažuje za logické vzhledem k dvoutýdenním odstupům v rozvolňování restriktivních opatřeních, které mají zajistit, že se virová nákaza nezačne opět šířit.

Potom, co opatření vyhlašovaná ministrem soud označil za neslučitelná se zákonem, považuje Vojtěch nouzový stav za jedinou možnost záruky, že epidemie zůstane pod kontrolou. "Máme za sebou první dvě vlny rozvolňování opatření a potřebujeme mít po každé vlně čas na vyhodnocení," uvedl. Připomenul, že koronavir se může lavinovitě šířit od mála pacientů. Na případech Japonska a Singapuru, kde po odeznění první vlny onemocnění začaly počty opět narůstat po desítkách až stovkách, demonstroval, že se může epidemiologická situace náhle zvrátit. Připomenul také obavy Světové zdravotnické organizace z překotného rozvolňování opatření.