Hamáček zkolaboval, nebude ve Sněmovně, večer se zúčastní grémia

Praha - Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček zkolaboval. "Mám za sebou drobný kolaps," řekl Blesk Zprávám. V péči lékařů ale není. Kvůli indispozici nebude dnes odpoledne ve Sněmovně. ČTK v SMS napsal, že večerní grémium ČSSD zkusí zvládnout on-line.

Blesk uvedl, že Hamáček před několika týdny podstoupil operační zákrok horních cest dýchacích. Dnešní drobný kolaps Hamáček připisuje tlaku. "Už toho bylo moc," odpověděl Blesku na dotaz, co přesně se přihodilo.

Vicepremiéra Hamáčka zvolili sociální demokraté v pátek znovu předsedou strany. V pondělí byl pověřen vedením ministerstva zahraničních věcí poté, co prezident Miloš Zeman odvolal dosavadního ministra Tomáše Petříčka. Návrh na odvolání dal premiérovi Andreji Babišovi (ANO) Hamáček. Do čela české diplomacie chce Hamáček postavit Lubomíra Zaorálka, který nyní řídí ministerstvo kultury. Ten zatím nabídku odmítá. Na ministerstvo kultury by měl zamířit náchodský starosta a poslanec ČSSD Jan Birke. Okolnosti personálních změn na ministerstvech zahraničí a kultury má dnes v podvečer projednávat grémium sociálních demokratů.