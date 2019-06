Hamáček: Zeman se Šmardou promluví po návratu ze Slovinska

Praha - Předseda ČSSD Jan Hamáček předpokládá, že se prezident Miloš Zeman setká s nominantem sociálních demokratů na ministra kultury Michalem Šmardou po návratu z cesty do Slovinska. Situace na ministerstvu by podle něj mohla být vyjasněna do konce měsíce. Novinářům to řekl při příchodu na jednání vlády.

Zeman se v Lublani má zúčastnit summitu takzvaného Trojmoří. Mluvit na něm bude o stavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe. Summit se uskuteční 4. a 5. června. "Platí to, co říkal pan prezident minulý týden, že je připraven se sejít s panem Šmardou jako se všemi kandidáty na ministerský úřad. Jediné, co tam je teď v cestě je jeho zahraniční cesta do Slovinska," uvedl Hamáček.

Premiér Andrej Babiš (ANO) odeslal návrh na odvolání ministra kultury Antonína Staňka a jeho nahrazení Šmardou (oba ČSSD) prezidentovi v pátek. Ten ale podporuje Staňkovo setrvání v úřadu a opírá se o argument, že ústava mu nestanovuje lhůtu pro odvolání ministra.

Staněk, který podal rezignaci po kritice za odvolání šéfů Národní galerie Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa, by měl podle prezidenta dostat možnost, obhájit svoje kroky. Původně Staněk oznámil, že ke konci května rezignuje, ale prezident v úterý jeho demisi odmítl. Premiérovi navrhl, aby počkal s odvoláním ministra na výsledky prověřování trestního oznámení, které Staněk podal na Fajta a Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala. Policie trestní oznámení prověřuje.

Babiš nicméně už dříve uvedl, že chce dodržet koaliční smlouvu, podle které obsazují ministerstva ve své gesci strany podle svého výběru.