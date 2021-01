Hamáček: Zelení jsou pro ČSSD nejbližším politickým partnerem

Praha - Strana zelených je pro ČSSD nejbližším politickým partnerem, vyplývá to i z vnitrostranické ankety. Na dnešním on-line sjezdu Zelených to řekl vicepremiér a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Strany jednají o možné spolupráci v podzimních sněmovních volbách. Mezi subjekty jsou rozdíly, ale i překvapivé programové shody, dodal ministr vnitra.

"Případná cesta bude ještě trnitá, ale jsem přesvědčen, že stojí za to. Pokud společnou řeč najdeme a spojíme síly, tak přispějeme svou sdílenou silou k pozitivní změně," řekl Hamáček. V kontextu spolupráce podle něj není největším nepřítelem program a věří, že ani personální či finanční záležitosti, nýbrž čas. Apeloval na to, aby jednání neztroskotala na času a případném pozdním rozhodnutím o spolupráci. Připomněl, že ČSSD též promýšlí kooperaci na širší platformě, a to s odboráři nebo nezávislými osobnostmi.

Zelení také uvažovali o účasti na kandidátkách koalice Pirátů a hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Přes několikaměsíční vyjednávání se ale spolupráce neuskuteční, koaliční rada Pirátů a STAN to odmítla.

Hamáček očekává, že mnoho otázek Zelených bude směřovat k vládnímu angažmá ČSSD s hnutím ANO. Uvedl, že rozhodnutí vstoupit do vlády nebylo vůbec jednoduché a bylo evidentní, že sociální demokracie zaplatí velkou cenu. I tak to podle něj ČSSD vyhodnotila jako nejméně poškozující ze všech cest, které byly po minulých sněmovních volbách před Českou republikou.

Hnutí ANO se podle Hamáčka stále více posouvá na pravou část politické mapy, stvrdilo to i schválením daňového balíčku. "Pokud Česká republika bude směřovat k vládě ANO a ODS, tak budu v našem potenciálním společném projektu navrhovat, abychom se veřejně zavázali, že taková vláda nevznikne za žádných okolností s naší podporou," dodal Hamáček.

"Skutečnou hrozbou je ale pokračování populisticko-bolševické koalice Andreje Babiše. Tu drží ČSSD, která porušila snad všechny sliby a 'červené čáry', které kdy voličům dala," reagoval na twitteru předseda občanských demokratů Petr Fiala. "Už toho ČSSD moc nezbylo: jejich předseda J. Hamáček si namlouvá Stranu zelených a varuje před údajnou vládou ANO a ODS. Tak se toho socani bojí, že se už více než sedm let 'obětují' a s A. Babišem raději vládnou oni," poznamenal tamtéž první místopředseda a šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Za jeden z důležitých aspektů Hamáček považuje ochranu demokracie a parlamentarismu. ČSSD podle něj stálo na vládní úrovni hodně sil, aby po celé volební období byla role Parlamentu brána vážně a aktivně. Zdůraznil, že od sociálních demokratů nikdy nikdo neslyšel, že je Parlament žvanírna nebo že zdržuje od práce. Jako o žvanírně o Sněmovně hovořil premiér Andrej Babiš (ANO).

V projevu Hamáček zavzpomínal na filozofa a ekologa Erazima Koháka, který loni v únoru zemřel. Podle vicepremiéra tento někdejší člen sociální demokracie propojoval ideály humanismu a ekologie.

Strana zelených má ve volebních modelech podporu zhruba mezi jedním a dvěma procenty. Ve sněmovních volbách v říjnu 2017 získali Zelení 1,46 procenta hlasů, nedosáhli tak ani na státní příspěvek. Spolupředsedy Magdalenu Davis a Berga si Zelení do čela strany zvolili loni v lednu.