ČSSD navrhne do funkce ministra zahraničí dosavadního náměstka Tomáše Petříčka (na snímku z 13. září 2018), uvedla ČT.

ČSSD navrhne do funkce ministra zahraničí dosavadního náměstka Tomáše Petříčka (na snímku z 13. září 2018), uvedla ČT. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Předseda ČSSD, vicepremiér Jan Hamáček vyzval dnes dopisem premiéra Andreje Babiše (ANO), aby navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi jmenovat ministrem zahraničních věcí dosavadního náměstka Tomáše Petříčka (ČSSD). Hamáček novinářům řekl, že je přesvědčen, že Petříček funkci zvládne. ČSSD tak ustoupila ve sporu o nominaci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD), kterého do čela ministerstva zahraničí odmítl v červnu jmenovat prezident Miloš Zeman. Prezident by měl záležitost s Babišem probrat za dva týdny, informoval Hrad. Petříček se chce s prezidentem i premiérem brzy sejít. Podle opozice nemá Petříček dost politických zkušeností.

Hamáček zopakoval, že ČSSD nezavinila situaci, kdy sám musel vykonávat funkci ministra zahraničí vedle pozice ministra vnitra. Předseda ČSSD původně avizoval, že situaci vyřeší až po říjnových volbách, nicméně s nynějším řešením vyšel na veřejnosti nakonec hned v okamžiku, kdy se ukázalo jako "průchodné a adekvátní". S Pochem o změně nominace mluvil, europoslanec ji podle něj akceptoval.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček předpokládá, že Zeman bude o věci mluvit s Babišem. "Mají spolu naplánováno pravidelné setkání, které se uskuteční ve večerních hodinách 2. října na zámku v Lánech, kdy bude příležitost pečlivě a v klidu všechny záležitosti probrat," uvedl mluvčí.

Petříček v tiskovém prohlášení uvedl, že je potěšen důvěrou, kterou do něj sociální demokracie vložila. "V nejbližší době se chci sejít s premiérem a panem prezidentem a budu chtít znát jejich názor na mou případnou účast ve vládě v této funkci. Do té doby prosím o pochopení, že se nebudu k věci více vyjadřovat," uvedl.

Šestatřicetiletý Petříček byl Pocheho asistentem, od roku 2014 s několikaměsíční přestávkou pracoval v Evropském parlamentu. V roce 2017 své působení v EP přerušil a sedm měsíců byl náměstkem na ministerstvu práce a sociálních věcí. Pracoval také na pražském magistrátu nebo byl členem představenstva společnosti Želivská provozní. Vede kandidátku ČSSD v Praze 7 v letošních říjnových volbách. Na ministerstvu působí od začátku srpna.

Zeman koncem června Pocheho nejmenoval ministrem, i když mu ho Babiš v souladu s koaliční dohodou s ČSSD navrhl. Po několika dnech dohadů o ústavnosti počínání prezidenta Hrad a úřad vlády vysvětlily, že Babiš doručil Zemanovi ještě alternativní návrh, kde pro případ odmítnutí Pocheho žádal, aby byl řízením české diplomacie pověřen Hamáček, který je zároveň ministrem vnitra.

Zeman v polovině července ČTK řekl, že považuje otázku obsazení ministerstva zahraničí za uzavřenou. Jak dlouho bude Hamáček současně řídit dva resorty, nechal čistě na něm. Poche se po jmenování Hamáčka stal v Černínském paláci politickým tajemníkem. Babiš začátkem září řekl, že Poche působí na ministerstvu zahraničí negativně a šéfem resortu se nestane. ČSSD dosud na Pocheho nominaci trvala s tím, že Babiš má dodržovat koaliční smlouvu a nominovat kandidáta, kterého vybere ČSSD.

Opozice: Petříček nemá dost politických zkušeností

Podle opozičních stran nemá Tomáš Petříček (ČSSD), kterého sociální demokracie navrhla na ministra zahraničí, dostatek politických zkušeností. Piráti ho označili za loutku, která bude řízena Miroslavem Pochem (ČSSD), jehož nominaci na stejné ministerstvo odmítl prezident Miloš Zeman. Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) označil nominaci Petříčka za ponížení české zahraniční politiky. Podle koaličního hnutí ANO je nominace ministra v kompetenci ČSSD a poslanecký klub se jí nezabýval.

"Na jednu stranu jsem rád, že premiér Babiš a (předseda ČSSD) Jan Hamáček snad konečně nalezli nového ministra zahraničí. Na druhou stranu jsem trochu zneklidněn, že tuto funkci má v této rozbouřené době vykonávat člověk bez větších politických zkušeností, jehož názory navíc nejsou veřejnosti známy," napsal na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Poslanec ODS Jan Skopeček upozornil, že Petříček má jako bývalý Pocheho asistent blízko k odmítnutému kandidátovi. "Pan prezident Zeman nejmenoval pana Pocheho kvůli jeho názorům na migraci a celou řadu dalších věcí. Pokud platí, že pan Petříček byl jeho asistent, má jeho dobrozdání, pravděpodobně i stejné názory, tak podle mého názoru je jediný postoj pro prezidenta Zemana, že ho musí odmítnout stejně jako Pocheho," řekl.

Na spojení Petříčka s Pochem poukazují i Piráti. "Zdá se tedy, že (sociální demokraté) ustoupili tlaku Miloše Zemana, stáhli brigádníka Miroslava Pocheho a nasazují jakousi jeho light verzi," řekl pirátský poslanec Jan Lipavský. "Jako kandidát je pro nás naprosto nepřijatelný, bude to jenom další loutka, která bude řízena Miroslavem Pochem," dodal.

"Žádné překvapení. Od počátku bylo zřejmé, že to bude ČSSD, kdo ve sporu o ministra zahraničí s Andrejem Babišem (ANO) a Milošem Zemanem ustoupí. Je to jeden z dalších políčků pro sociální demokracii, a zcela určitě ne poslední," uvedl na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Na tiskové konferenci doplnil, že Petříček nemá zkušenosti z exekutivy, a proto reálným ministrem zahraničí bude Babiš. ČSSD podle něj nevybrala osobnost, která by měla respekt v diplomatických kruzích.

"Případné jmenování bývalého asistenta pana Pocheho ministrem zahraniční je ostuda a znehodnocení tohoto klíčového ministerstva. Všude na světě jsou ministry zahraničních věcí buď důležití politici, nebo vynikající osobnosti. My tu uspokojujeme pouze ctižádost pražské sociální demokracie," reagoval na nominaci Petříčka Schwarzenberg. Petříček je stejně jako Poche členem pražské ČSSD.

Místopředseda STAN Vít Rakušan řekl, že s návrhem Petříčka nemá hnutí problém. Kritizoval skutečnost, že ministerstvo zahraničí dlouho nemělo plnohodnotného ministra, podle něj to Česku škodilo. "Zahraniční politika potřebuje hlavu," řekl.

Pro komunisty, kteří tolerují menšinový kabinet ANO a ČSSD, byla nominace Petříčka překvapením. "Pro mě osobně je nepopsanou kartou. Nevím, jaké jsou názory budoucího ministra zahraničí," řekl poslanec Leo Luzar (KSČM). Komunisté si podle něj počkají, jaké budou první Petříčkovy reálné kroky při řízení zahraniční politiky.

Podle lidovců změna nominace na ministra zahraničí nehraje roli. "Pro nás je nepřijatelná vláda, která se opírá o komunisty, taková vláda tady být nemá," řekl dnes předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Hnutí SPD vadí samotná skutečnost, že ministerstvo zahraničí vede ČSSD. "Nemají žádnou koncepci zahraniční politiky, protože dělají to, co jim řekne Evropská unie," řekl o sociální demokracii místopředseda SPD Radim Fiala.

ČSSD původně nominovala na ministra zahraničí svého europoslance Miroslava Pocheho. Zeman ale jeho nominaci odmítl, kriticky se k němu později vyjádřil i Babiš. Petříček, který v současnosti působí na ministerstvu zahraničí jako náměstek, byl dříve Pocheho asistentem v Evropském parlamentu.

Poche označil Petříčkovu nominaci za vynikající výběr

Europoslanec Miroslav Poche, kterého Hrad nepřijal jako kandidáta na ministra zahraničí, považuje výběr náměstka Tomáše Petříčka (oba ČSSD) do čela diplomacie za vynikající volbu. Je to vzdělaný a manažersky zdatný člověk, řekl Poche ČTK potom, co novou nominaci projednal klub sociálních demokratů.

Předseda ČSSD, vicepremikér Jan Hamáček dnes dopisem požádal premiéra Andreje Babiše (ANO), aby Petříčka navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi jmenovat. Je přesvědčen, že Petříček funkci zvládne. Pocheho do čela ministerstva zahraničí odmítl Zeman jmenovat v červnu.

"Je to vynikající volba. Pan Petříček je vzdělaný a manažersky zdatný člověk, je to velmi dobrá volba," uvedl. Dodal, že jde o Hamáčkův výběr, ale on o něm věděl.

Hamáček dnes novinářům řekl, že ČSSD nezavinila situaci, kdy sám musí vykonávat funkci ministra zahraničí vedle pozice ministra vnitra. Původně avizoval, že situaci vyřeší až po říjnových volbách, nicméně s nynějším řešením vyšel na veřejnost nakonec hned v okamžiku, kdy se ukázalo jako průchodné.

Nominaci Pocheho kritizoval i premiér Andrej Babiš. Počátkem září uvedl, že se mu nelíbí, že europoslanec vystupuje jako ministr a tvrdí, že v případě svého nejmenování bude šéfovat novému nominantovi ČSSD.

Petříček byl Pocheho asistentem, od roku 2014 s několikaměsíční přestávkou pracoval v Evropském parlamentu. V roce 2017 své působení v EP přerušil a sedm měsíců byl náměstkem na ministerstvu práce a sociálních věcí. Pracoval také na pražském magistrátu nebo byl členem představenstva společnosti Želivská provozní. Vede kandidátku ČSSD v Praze 7 v letošních říjnových volbách. Na ministerstvu působí od začátku srpna.