Hamáček: Vládní spolupráce s ANO je nelehká, s Babišem dvojnásob

Praha - Vládní spolupráce s hnutím ANO je pro ČSSD nelehká a od doby, kdy je premiérem Andrej Babiš (ANO), to platí dvojnásob. Ve své hodnotící zprávě předsedy to na dnešním on-line sjezdu sociálních demokratů řekl vicepremiér Jan Hamáček. Bez ČSSD, Ústředního krizového štábu řízeného ministerstvem vnitra a expertů na ministerstvu práce by podle Hamáčka bylo v Česku kvůli epidemii covidu-19 daleko hůř.

Hamáček delegátům sjezdu řekl, že spolupráce s ANO je diplomaticky řečeno nelehká. "To platilo pro vládu Bohuslava Sobotky (ČSSD), a s Andrejem Babišem jako premiérem to platí dvojnásob," uvedl Hamáček. Přesto se však sociální demokracii podařilo prosadit řadu klíčových priorit, konstatoval.

Podařilo se podle něj například zlomit odpor ANO a ministryně Aleny Schillerové (za ANO) proti zvýšení rodičovského příspěvku. Zmínil také zrušení tzv. karenční doby, setrvale nízkou nezaměstnanost v ČR, růst průměrné mzdy či důchodů. "Prosadili jsme zálohované výživné, vždy jsme v top desítce nejbezpečnějších zemí světa," shrnul Hamáček.

Pokud vláda působí někdy v boji s covidem-19 chaoticky, je to kvůli ne vždy zcela šťastnému vystupování hnutí ANO, míní. "Troufám si říci, že bez sociální demokracie, vnitrem řízeného Ústředního krizového štábu a experty řízeného ministerstva práce a sociálních věcí by bylo v ČR daleko hůř," uvedl. Poslední rok byl kvůli koronaviru drsný a otestoval schopnosti i charakter, dodal.

Hamáček řekl, že přebral stranu, jejíž preference spadly ze 20 procent na sedm. "Hádky přes média bavily novináře, ale nás potápěly hlouběji," uvedl. Podařilo se podle něj zabránit tomu, aby se jednotlivá stranická křídla vzájemně potápěla v přímém přenosu. "Zbavujeme se nálepky rozhádané partaje," dodal.

Připustil však, že dostat stranu na slibovaných deset procent hlasů ve volbách je složitější, než sám čekal. "Věděl jsem, že to nebude sprint, čekal jsem běh na dlouhou trať. Reálně je to ale desetiboj, který stále probíhá," konstatoval.

Vládní ČSSD zahájila sjezd, na kterém bude volit nové vedení. Kvůli epidemii covidu-19 se koná on-line a veřejnosti je dostupný <a href="https://www.facebook.com/cssdcz/videos/489386432252379/">přenos</a> na facebookových stránkách sociální demokracie. Obhajovat funkci předsedy bude vicepremiér Jan Hamáček, kandidaturu oznámili také ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a poslankyně Kateřina Valachová.

Hamáček získal před sjezdem největší podporu v regionech, když ho na předsedu nominovalo pět krajských organizací. K Petříčkovi, který uspěl ve dvou krajích, se ve čtvrtek přihlásil další z kandidátů, starosta brněnské městské části Líšeň Břetislav Štefan. Nebude tak usilovat o funkci předsedy, ale o post Petříčkova statutárního zástupce.

Setrvat ve vedení chtějí i ostatní jeho členové, kteří jsou spřízněni s různými kandidáty na předsedu. Ministryni práce Janu Maláčovou zmínil mezi preferovanými spolupracovníky Hamáček, další z místopředsedů Michal Šmarda naopak podporuje Petříčkovu kandidaturu. Nominace mají i další členové vedení Roman Onderka a Ondřej Veselý.

V úvodní hodině sjezdu sociální demokraté hlasovali o sjezdových řádech, ale také se potýkali s potížemi, které souvisely s přesunem sjezdu do on-line prostředí. Jednomu z řečníků nefungoval mikrofon, další ho pravděpodobně naopak zapnul omylem a přesto hovořil. Delegáti si také vyjasňovali, zda se mají do kvóra započítávat všichni přihlášení delegáti, nebo jen ti, kteří hlas odevzdají. Bývalý senátor a poslanec ČSSD Zdeněk Škromach při této diskusi na kameru nastavil lísteček se vzkazem "Chcete rozbít sjezd?".

Těsně neuspěl návrh poslance Jana Birkeho, aby sociální demokracie měla nově sedm místo pěti řadových místopředsedů. Delegáti nepodpořili ani další návrh, který by do volebního řádu doplnil třetí kolo u volby předsedy. Do toho měl podle navrhovatele postoupit sám nejúspěšnější kandidát z druhého kola, i když by nedostal víc než polovinu hlasů.

Sjezdu se může účastnit 279 delegátů s rozhodujícím hlasem. Jako hosté na sjezdu vystoupí předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula či spolupředseda Zelených Michal Berg, s jehož stranou ČSSD od ledna vyjednává o předvolební spolupráci.