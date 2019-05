Hamáček: Vláda rozpočet schválí, jednat se ještě bude i o platech

Praha - Nynější návrh státního rozpočtu na příští rok vládou projde, řekl dnes místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Sociální demokraté se ale podle Hamáčka v jednání o rozpočtu chtějí vrátit k navrhovanému růstu platů ve státní sféře a ke krácení výdajů ministerstev. Hamáček jako šéf ČSSD vyjednává o podobě rozpočtu za sociálnědemokratické ministry, Schillerová po schůzce uvedla, že jednali koaličně a zastupovala hnutí ANO.

Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 40 miliard korun. Výdaje by měly činit 1,594 bilionu korun a příjmy 1,554 bilionu. Premiér Andrej Babiš (ANO) původně na dnešek svolal mimořádné jednání vlády, na kterém měli ministři a ministryně první verzi rozpočtu projednávat. Nakonec se jednání zrušilo. Návrh podoby státní pokladny není ani mezi body pondělního zasedání kabinetu.

Nynější návrh rozpočtu kabinet schválí s ohledem na zákonné termíny, řekl Hamáček. "Není to o tom, že bychom se dohodli, co bude na podzim schváleno," podotkl. "Budeme jednat jak se sociálními partnery, tak v rámci jednotlivých resortů, až dospějeme k finální dohodě," doplnil. Podle rozpočtových pravidel má ministerstvo financí do konce května zpracovat návrhy výdajů a příjmů jednotlivých kapitol. Následně do 20. června by to měla vláda schválit.

Schillerová řekla, že s Hamáčkem probrala základní parametry prvního návrhu rozpočtu a další jednání budou následovat do konce srpna. ČSSD se podle Hamáčka bude chtít vrátit k růstu platů zaměstnanců ve státní sféře, který ministerstvo financí navrhuje o dvě procenta. "Budeme vést jednání s odbory o tom, jaké by to finální číslo mělo být," řekl. Prostor pro debatu vidí také v tom, že návrh rozpočtu krátí provozní výdaje ministerstev, doplnil. Hamáček i Schillerová jsou podle něj připraveni hledat další zdroje na straně příjmů.

Schillerová o navrhovaném dvouprocentním růstu zaměstnanců státního sektoru mluvila také. "Já tam zavádím motivační složku. Navrhuji kolegům, že když sníží počty zaměstnanců, tak polovinu těch peněz vrátím daným resortům," řekla. Zaměstnavatelé návrh dvouprocentního růstu podporují, odbory chtějí zvýšení platů o osm procent.

Rozpočet počítá s růstem investic i důchodů. Schodek 40 miliard korun je schválen i v letošním rozpočtu. Opozice čtyřicetimiliardový schodek v době hospodářského růstu kritizuje. Podle ní je příliš vysoký a Česko by se mělo dostat na vyrovnaný rozpočet. Deficit se zdá velký i komunistům, kteří Babišův kabinet ANO a ČSSD podporují. Mluví o schodku 30 miliard korun.