Hamáček: Ve firmách by se mohly využít testy objednané do škol

Praha - Pro testování na covid-19 ve firmách jsou v Česku ve větším množství dostupné zatím jen testy, které objednalo ministerstvo vnitra pro použití ve školách. Novinářům to dnes řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) podle něj požádal, zda by je bylo možné využít. Než bude testování ve firmách povinné, mohl by se podle sociálních demokratů omezit provoz podniků, které nespadají mezi kriticky potřebné.

Vláda dnes projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci musely od testovat své pracovníky na nemoc covid-19. Stát by se to nakonec mohlo od středy místo původně plánovaného pátku. "Jsem rád, že ministerstvo průmyslu přišlo s iniciativou zrychlit nástup povinného testování na středu, určitě to na vládě podpoříme," uvedl Hamáček.

Plán bude vyžadovat velký počet testů. "Jediný velký objem testů v ČR jsou ty testy, které zajistilo ministerstvo vnitra a byly určeny ve školách," uvedl. První zásilka antigenních testů pro testování žáků dorazila do ČR v sobotu. Jednalo se o více než milion kusů, společnost Tardigrad International Consulting má celkem dodat 3,6 milionu testů do poloviny března.

Hamáček uvedl, že o tématu mluvil ráno s Havlíčkem. "Informoval mě, že bez toho, aby byly využity ty testy, které má ministerstvo vnitra, není možné zahájit testování ve středu," řekl. Některé další testy jsou tak podle něj objednané, ale zřejmě stále na cestě. Pokud se využijí testy určené pro školy, měl by stát podle Hamáčka zahájit práce na nákupu nových testů pro studenty.

I nynější razantní opatření mohou podle Hamáčka podle propočtů znamenat jen to, že po třech týdnech se podaří pouze srazit přírůstky nakažených na dnešní úroveň. Neviděl dosud žádnou analýzu, podle které by opatření měla být dostatečná. "Důvod je ten, že nezasahují do průmyslu," řekl. Než bude testování povinné, mohla by se podle sociálních demokratů omezit činnost některých podniků, fungovat by mohly například ve víkendovém provozu. Nejednalo by se o společnosti nutné klíčové pro provoz státu, například hutě, potravinářské firmy či elektrárny.

Ode dneška v ČR platí přísnější pravidla mimo jiné pro volný pohyb. Lidé musejí zůstávat ve svém okresu, platí ale výjimky pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad. Do kontrol se má dnes zapojit zhruba 26.000 policistů, víc než 3800 vojáků a 270 celníků se přidá od úterý. Hamáček poděkoval občanům, jak k opatřením přistupují. Podle policistů jsou kontroly v klidu a nejsou větší incidenty, řekl.

MPO: Dodavatelé by měli mít tento týden až 8 milionů testů do firem

Schválení dodavatelé testů pro samotestování mají podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ve skladech asi pět milionu testů, tento týden by měli mít k dispozici dalších pět až osm milionů. ČTK to dnes řekla mluvčí resortu Štěpánka Filipová. Právě dostatek testů je zásadní podmínkou pro zahájení povinného testování ve firmách. V podnicích s 250 a více zaměstnanci by se tak podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) mohlo stát už od středy, zatím se počítalo s pátkem. V dalším týdnu by testování mělo být závazné i pro firmy s 50 až 250 pracovníky. Schillerová to dnes řekla novinářům. Vláda povinné testování projedná na dnešním zasedání.

Stát formou odečtu ze zdravotního pojištění bude přispívat 60 korun na test, maximálně ale na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) se ceny testů pohybují zhruba od 50 do 150 korun. MPO předpokládá, že s vyšší nabídkou na trhu bude cena klesat, a tento trend je už podle resortu patrný.

Firmy mohou testy nakupovat od dodavatelů, které schválí ministerstvo zdravotnictví (MZd). Podle MPO se jejich seznam neustále rozšiřuje, mnoho společností podalo žádost o udělení výjimky, které resort zdravotnictví momentálně urychleně vyřizuje.

V podnicích s 250 a více zaměstnanci pracuje podle Schillerové asi 1,3 milionu lidí, dalších 800.000 zaměstnanců reprezentují firmy s 50 až 250 pracovníky. Diskusi vládní představitelé podle Schillerové povedou i nad otázkou testování ve společnostech, které mají do 50 zaměstnanců. Podle odborového předáka Josefa Středuly zaměstnavatelé nemohou pracovníkovi test nařídit, povinné testování by měl upravit zákon, řekl ČTK v pátek.

Povinné testování by podle Schillerové fungovalo tak, že každý pracovník, který nepracuje z domu, nebo v posledních 90 dnech neprodělal covid-19, by se musel po příchodu do firmy podrobit antigennímu testu. "Pokud ten ukáže pozitivitu, zaměstnanec se okamžitě odebere k závodnímu lékaři na PCR test a podle výsledku půjde do izolace, nebo se vrátí na pracoviště," dodala.

Seznam antigenních testů, kterým MZd k 27. únoru udělilo výjimku pro samotestování:

NÁZEV TESTU VÝROBCE ŽADATEL Způsob odběru SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. SAL sale s.r.o., přední část nosu / nosohltan Humasis COVID-19 Ag Test HUMASIS Co. Ltd Novatin s.r.o., přední část nosu / nosohltan 1. 2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) 2. 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card (Immunochromatography) 1. Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd 2. Guangzhou Decheng Biotechnology Co., LTD QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. 1. přední část nosu / nosohltan 2. dutina ústní SG Diagnostics COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold-based) SG Diagnostics Pte. Ltd. IQS Group s.r.o. přední část nosu / nosohltan / zadní strana dutiny ústní Novacheck IgM / IgG antibody kit (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test) Novatech Tibbi Cihaz Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Brothers in Arms s.r.o., přední část nosu 2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING s.r.o přední část nosu / nosohltan ViVaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd OlaMedica s.r.o. přední část nosu / nosohltan / zadní strana dutiny ústní SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. CHIRONAX - DIZ s.r.o., přední část nosu / nosohltan COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) ZHUHAI LITUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD I.T.A.-Intertact s.r.o., ze slin SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. DATURA s.r.o. přední část nosu / nosohltan 1. Flowflex SARS-CoV-2 Antigen rapid test 2. DIAQUICK COVID-19 Ag Cassette 1. ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. 2. DIALAB Ges.m.b.H, Wr.Neudorf/AT Dialab spol. s r.o., 1. přední část nosu 2. přední část nosu / nosohltan ECOTEST COVID-19 Antigen Saliva Test Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd. SWONIA, a.s. ústní dutina SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd WINNER GROUP-WG, s.r.o. přední část nosu / nosohltan BIOSYNEX COVID-19 AG BSS Biosynex Swiss SA Aidian Oy, odštěpný závod CZ přední část nosu / nosohltan Saligen Bakter Medical s.r.o. Bakter Medical s.r.o. ze slin SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit WuHan UNscience Biotechnology Co., Ltd. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. přední část nosu / nosohltan / zadní strana dutiny ústní Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen rapid test Device (saliva) HANGZHOU REALY TECH CO., LTD. Pharmatrade s.r.o. ze slin S1 Covid-19 Rapid Antigen Test Kit Sensing Self Pte. Ltd. VENARI, s.r.o. ze slin / stolice VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd Elekta, s.r.o. přední část nosu / nosohltan / zadní strana dutiny ústní

Zdroj: MZd