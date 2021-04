Hamáček varoval před posunem do středu, slíbil setrvání ve Sněmovně

Praha - Obhajující předseda Jan Hamáček slíbil delegátům dnešního on-line sjezdu ČSSD, že stranu v případě znovuzvolení udrží ve Sněmovně. Varoval před posunem do politického středu, protože ČSSD je jediná demokratická levicová strana v Česku. Na stranu podle něj doléhá naštvanost lidí na vládu. Pokud by vedla ministerstvo zdravotnictví, zvládla by koronavirovou krizi lépe než ANO, míní.

Fotogalerie

Hamáček ve své řeči uvedl, že sjezd určí směr a program do sněmovních voleb. "Ve skutečnosti nemusíme nic vymýšlet. Náš program je jasný - my jsme levice," uvedl. ČSSD by podle něj měla být hrdá na to, že je jedinou demokratickou levicovou stranou. Účastí ve vládě podle něj zabránila posunu politiky hnutí ANO doprava a hájila zájmy svých tradičních voličů.

Vstup do vlády přinesl ČSSD kladné body, nyní ale na ni doléhá naštvanost lidí na kabinet a jeho činnost při epidemii, míní Hamáček. "Možná je škoda, že nám (premiér) Andrej Babiš odmítl svěřit ministerstvo zdravotnictví. My bychom boj s epidemií vedli profesionálně," řekl. Z vlády ale odcházet nechce. "Bylo by chybou ke covidové krizi přidat i politickou," vysvětlil.

ČSSD by se měla bránit posunu do politického středu, tvrdí Hamáček. "Nemá být oranžovou TOP 09 nebo Piráty, vyměnit svou minulost, program a voliče za potlesk na twitteru nebo v redakci Respektu," řekl v narážce na svého protikandidáta Tomáše Petříčka. Je to podle něj cesta do pekel. "Tito lidé ČSSD nikdy nevolí, jen nám posílají knížecí rady," řekl.

ČSSD jedná o spolupráci se Zelenými, podle Hamáčka musí prosazovat smysluplnou a šetrnou zelenou politiku. Odmítá ale zelený aktivismus vedoucí k nesmyslným zákazům. Spolupráci se Zelenými jednotlivým regionům vnucovat nechce.

O případné spolupráci s dalšími subjekty po volbách by měla podle Hamáčka rozhodnout celá stranická základna v elektronickém hlasování. Věří tomu, že se ČSSD podaří zůstat sněmovní stranou. "Pokud společně zabojujeme a napřeme síly, věřím, že to zvládneme. Já nás do té Sněmovny dovedu," prohlásil.

Petříček chce ve volbách minimálně zopakovat výsledek z roku 2017 Cílem kandidáta na předsedu ČSSD Tomáše Petříčka je v podzimních volbách do Sněmovny minimálně zopakovat výsledek z voleb v roce 2017. Sociální demokracie tehdy získala 7,27 procenta hlasů. S hnutím ANO by znovu do vlády nešel, řekl delegátům sjezdu v dnešním kandidátském projevu. "Po dvou prohraných volbách nikdo účty nesložil, tomu musí být konec. Nehodlám se spokojit s přelezením pětiprocentní hranice. Mým cílem je dosáhnout stejný nebo lepší výsledek než v roce 2017, vše ostatní budu považovat za naprostý neúspěch. Garantuji vám, že skládat účty budu, hned po volbách, na dalším sjezdu ještě v říjnu," řekl Petříček. ČSSD podle ministra zahraničí není stranou pro všechny, proto nemůže být pro všechny ani její program. "Jinak budeme nadále neurčití, nezajímaví, a proto také nevolitelní," řekl. Pilíři sociální demokracie podle Petříčka jsou sociální rovnost, spravedlnost pro všechny, svoboda a solidarita. "S pracujícími, zaměstnanci, samoživiteli, rodinami s dětmi, seniory, ale i živnostníky," poznamenal. Strana podle něj musí obnovit tah na branku a týmovost, odmítnout poraženeckou náladu. ČSSD musí obnovit aktivní odborné zázemí, jinak nemůže být na politické mapě konkurenceschopná, míní. "Odborníky máme, ale když je nikdo neposlouchá, nedivím se, že je to přestalo bavit," uvedl. Petříček chce zavést otevřené schůze a konference pro všechny členy a sympatizanty ČSSD, on-line volby a přímou volbu celého vedení strany. Sociální demokracie podle něj musí také vyřešit vlastní ekonomické problémy, jinak těžko může řešit finanční problémy země. Ministr poznamenal, že nehodlá prodat Lidový dům, sídlo strany. "Skončí doba, kdy lidé odpovědní za volební prohry znovu v klidu kandidují na stranické funkce, protože je to přece domluvené," řekl také Petříček. "Odmítám, aby jakýkoli region měl pocit nespravedlnosti nebo dokonce pokoření jen proto, že nesouhlasí s vedením a nahlas řekne svůj názor," doplnil. Levicové hodnoty podle Petříčka zastává třetina Čechů. Mezi programové priority řadí důstojné a spravedlivé mzdy, výstavbu bytů, zdravou krajinu včetně péče o vodu a digitalizaci a přípravu na příchod nových technologií. Předseda ČSSD a další kandidát Jan Hamáček podle něj výroky o tom, že Petříček chce ze strany udělat oranžovou TOP 09, urazil nejen jeho, ale též sociální demokraty tvrdě pracující v regionech. "Ujišťuji vás, že ani já, ani můj tým ze sociální demokracie oranžovou topku neudělá. Ani z ní neudělá oranžové béčko Babišova hnutí ANO," řekl Petříček. Vyloučil možnou povolební koalici s ANO. "Jen hlupák, jen blbec by potřetí opakoval stejné chyby a potřetí by vlezl do té samé řeky," uvedl.

První hodiny sjezdu ČSSD byly on-line bez problémů

Poměrně hladce a bez problémů se dnes odvíjely první hodiny sjezdu sociální demokracie, který se musel přesunout do on-line prostředí kvůli koronavirové epidemii. Doprovázely ho jen tradiční technické problémy on-line jednání s vyšším počtem účastníků. Po úvodní hodině, kdy si delegáti vyjasňovali pravidla pro přihlášky do diskuse či způsob vyhodnocování hlasování, vystoupili v diskusi bez problémů hosté i další členové strany. Námitky nebyly ani proti webovému hlasování.

Poslanec Jan Birke ČTK napsal, že všechno funguje skvěle. "Spojení, přihlašování, chaty, diskuse, to je obrovská výhoda," uvedl. Neosobní formu nicméně považuje za nevýhodu. "Osobní kontakt prostě chybí, sjezd vždy byl příležitostí k setkání s lidmi z celé republiky. Nezastírám, že on-line není stejný," připustil.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda zmínil mírné technické problémy z úvodní hodiny. "Pak se to rozjelo a teď už je to moc fajn. Lidé mluví otevřeně a mám pocit, že je to baví," napsal Šmarda ČTK. Senátor Petr Vícha při svém vystoupení řekl, že on-line jednání má některé výhody. "Nescházíme se po rozích v hloučcích a rozhodujeme každý sám za sebe," zhodnotil.

Podobný názor má i bývalý člen horní komory Parlamentu Jiří Dienstbier. "Osobně by to bylo samozřejmě lepší. Na poprvé on-line technicky zatím hladký průběh. Možná bude každý rozhodovat ve volbách volněji bez kuloárních tlaků," sdělil ČTK. Pardubický hejtman Martin Netolický ve vyjádření pro ČTK hodnotí dosavadní on-line jednání jako "docela dobře zvládnuté".

Obhajující předseda ČSSD Jan Hamáček ve své úvodní předsednické zprávě řekl, že se strana kvůli covidu-19 naučila komunikovat on-line. "Těší mě, že jsme se s digitálními platformami naučili pracovat, ale těším se, až se uvidíme osobně," prohlásil. Jeden z hostů sjezdu, spolupředseda Zelených Michal Berg, průběh jednání ocenil. "Jsem ajťák a zvládáte to dobře," řekl delegátům.

V úvodu jednání některým sociálním demokratům nefungoval ve správnou chvíli mikrofon, nebo naopak přenášel zvuk ve chvíli, kdy neměl. Zřejmě i kvůli tomu, že návrh při prvním hlasování neuspěl o pouhé dva hlasy, začala diskuse o tom, zda do kvóra započítávat i delegáty, kteří zůstanou přihlášení, ale hlas neodevzdají.

Lídr Zelených Berg se vyslovil na sjezdu ČSSD pro společnou cestu k volbám

Země, kde spolupracují zelení a sociální demokraté, představují ideál, ke kterému bychom měli směřovat a kde je vysoká kvalita života, shrnul dnes spolupředseda Zelených Michal Berg jako host na on-line sjezdu ČSSD, proč tyto dvě strany plánují spolupráci před podzimními sněmovními volbami. Druhý host - odborový předák Josef Středula vyzdvihl výsledky sociálních demokratů v menšinové vládě v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Poděkoval ministrům, že přinášejí do diskuse vlády témata týkající se běžných lidí.

"Představte si, kdyby vláda byla složena jiným způsobem, zda by byla zrušena karenční doba, zda bychom diskutovali o výši minimální mzdy, zda by se diskutovalo o pětitýdenní dovolené," vyjmenoval Středula některé změny přijaté menšinovým kabinetem. Sociální demokraté podle něj hájí práva zaměstnanců i v tématech spojených s epidemií koronaviru. "Představa české politické scény bez sociální demokracie mne děsí, Česká republika by vypadala úplně jinak," odkázal Středula na klesající volební preference strany a kritiku, kterou sklízí za vládní angažmá v koalici s ANO.

Odborový předák poděkoval sociálnědemokratickým ministrům za jejich práci. Ocenil také, že se předseda ČSSD Jan Hamáček postavil za návrh na celostátní uzávěru přes velikonoční svátky, přestože nakonec nenastala.

Podle Berga, jehož strana má dosud zástupce pouze v horní parlamentní komoře, není možné tříštit síly. "Mnoho problémů a výzev se nedá řešit samostatně, ale společně na progresivní levici," uvedl. Dodal, že za hlavní témata pokládají Zelení dopady klimatické změny, které nemají nést nejzranitelnější, dále bydlení a změny vyplývající z globalizace. "Máte více zkušeností z exekutivy, umíte naše někdy naivní názory postavit na zem," uvedl Berg směrem k sociálním demokratů s tím, že Zelení zase přinášejí témata spravedlnosti v různých aspektech.

Podle mluvčího Zelených Petra Kučery bezprostředně po sjezdu začnou finální jednání o společném postupu do voleb. Zelení pak výsledek projednají na republikové radě strany, což je nejvyšší orgán strany mezi sjezdy.