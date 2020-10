Hamáček uvítal Babišovo rozhodnutí, je to podle něj jediné řešení

Praha - Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) uvítal rozhodnutí premiér Andreje Babiše (ANO), který požádal ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) o rezignaci. V případě, že by tak Prymula neučinil, odvolá ho předseda vlády sám. Podle Hamáčka to bylo jediné možné a správné řešení. Uvedl to na twitteru.

"Vítám rozhodnutí pana premiéra, bylo to jediné možné a správné řešení. Tento krok nám dává šanci udržet si důvěru veřejnosti při prosazování nezbytných opatření v boji proti epidemii," napsal Hamáček. K rezignaci Prymulu vyzýval už ráno, stejně jako například další sociálně-demokratický ministr kultury Lubomír Zaorálek nebo opozice.

Prymula podle Babiše zásadně pochybil schůzkou v restauraci, po které ho vyfotografoval deník Blesk. Chování ministra zdravotnictví v době, kdy jsou restaurace podle nařízení vlády s ohledem na koronavirovou epidemii uzavřené, je podle Babiše šokující a katastrofální a nedá se omluvit. Schůzky se zúčastnil také šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, kterého Babiš vyzval k rezignaci na post prvního místopředsedy hnutí.

Prymula dnes Respektu řekl, že myslí, že toho zas tolik neprovedl. V restauraci nebyl za účelem stravování, ale kvůli urgentnímu jednání, uvedl. Za chybu má pouze to, že neměl roušku, když nasedal po návštěvě restaurace do auta. Řekl ale také, že pokud si to veřejnost přeje, klidně rezignuje.