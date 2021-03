Hamáček udělil výjimku ze zákazu cestování pro Turnov a okolí

Praha/Turnov (Semilsko) - Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes udělil výjimku ze zákazu cestování mezi okresy pro Turnov a obce, jež patří pod jeho správu. Dnes to řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. Obyvatelé okolních obcí, které ale spadají pod jiné okresy, by podle něj měli mít možnost cestovat do Turnova za nákupy. O výjimku v neděli požádal starosta Turnova Tomáš Hocke (Nezávislý blok).

Turnov je v územním správním členění státu anomálií, patří pod něj 36 obcí z okresů Liberec, Jablonec a Semily. Podle Hockeho by lidé z některých obcí museli bez výjimky jezdit za nákupy desítky kilometrů do Liberce nebo Jablonce místo toho, aby nakoupili v mnohem bližším Turnově.

"Výjimku jsem dnes podepsal. Situace je tam velmi specifická (...). Je logické, že obce, které jsou v působnosti obce s rozšířenou působností Turnov, mají mít možnost cestovat do Turnova za nákupy," řekl Hamáček. Podle mluvčího Libereckého kraje Filipa Trdly se nyní budou u lidí, kteří mají trvalé bydliště ve správním obvodu, možnosti jejich pohybu a pobytu shodovat s územím obvodu.

Rozhodnutí ministra uvítal i hejtman kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). "Pro řadu lidí, kteří sice patří do obce s rozšířenou působností Turnov, ale zároveň náleží do jiného okresu, by bylo složitější zajistit si základní životní potřeby cestou do vzdálenějších míst, jako je například Liberec," uvedl Půta.

Vláda ode dneška výrazně omezila volný pohyb obyvatel. Hranice okresů lze překročit kvůli cestě do práce, k lékaři nebo na úřad. Vycházky, běh a další aktivity jsou do 21. března možné jen na území obce, v níž dotyčný žije. V celé zemi začaly dnes platit i další restrikce, zavřely se školky a zbývající otevřené školy a také další obchody a provozovny služeb. Přísnější jsou podmínky zakrývání úst a nosu, v obchodě či MHD je nově povinný respirátor nebo nanorouška, v obci aspoň rouška.