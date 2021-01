Praha - Kvůli stagnaci počtu nově nakažených i hospitalizovaných s covidem není podle šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) prostor pro zásadní uvolňování opatření proti šíření koronaviru, a to včetně otevírání skiareálů. Situace je vážnější než v minulých týdnech, protože čísla neklesají, přitom roste riziko šíření nakažlivější mutace koronaviru, řekl novinářům po jednání štábu. Vláda proto podle něho doporučí používat v hromadné dopravě a na dalších veřejných místech respirátory, nebude to ale nařizovat. Občané nad 80 let dostanou dopis s informacemi o očkování proti covidu-19.

Fotogalerie

Aby na dražší ochranné prostředky dosáhli i hůř situovaní lidé, jedná vláda podle Hamáčka o jejich distribuci. On sám by byl pro zavedení voucherů, za které by si mohli lidé respirátory v obchodech pořídit. Jsou podle něj možné i další cesty zlevnění pomůcek včetně snížení DPH. Opatření po vzoru Německa a Rakouska, které zavedly povinnost respirátorů pro dospělé, pro děti pak papírové roušky, vláda posuzuje od minulého týdne.

Video: Hamáček: Stagnace epidemie nedovoluje zásadní uvolňování

27.01.2021, 12:56, autor: ČTK/Ministerstvo vnitra, zdroj: Ministerstvo vnitra

S restrikcemi podle Hamáčka budou muset Češi počítat, dokud nebude populace proočkována. Vakcinace pokračuje, jakkoli má problémy, především ve váznoucích dodávkách. V souvislosti s debatou o možném nákupu mimoevropských vakcín Hamáček konstatoval, že kdokoli má zájem je dodávat, musí požádat o její schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Nedostatek stříkaček, jehel či roztoků potřebných na ředění vakcín podle Hamáčka nehrozí. Do Správy státních hmotných rezerv dorazily první miliony stříkaček, na cestě jsou i jehly a roztoky, uvedl.

V Česku v úterý přibylo 9144 potvrzených případů koronaviru, což je proti pondělí asi o 2200 více. V mezitýdenním srovnání je nárůst opět nižší, a to zhruba o 500. Proti minulému úterý klesl také o 400 počet hospitalizovaných s onemocněním covid-19. V úterý vyžadovalo nemocniční péči 6043 pacientů, téměř tisíc je ve vážném stavu. V zemi už měsíc platí opatření podle nejvyššího, pátého stupně, přičemž hodnota skóre odpovídá 14 dní čtvrtému. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO) chce v systému protiepidemických opatřední PES zohlednit mimo jiné právě stav v přetížených nemocnicích.

Stát osloví lidi nad 80 let kvůli očkování proti covidu-19

Občané nad 80 let dostanou dopis s informacemi o očkování proti covidu-19, řekl po dnešním zasedání Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Zatím se k očkování zaregistrovalo asi 60 procent z nich, stát chce ale dosáhnout co nejvyššího procenta proočkovanosti v této rizikové věkové kategorii. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441.000.

Video: Stát osloví lidi nad 80 let kvůli očkování proti covidu-19

27.01.2021, 12:59, autor: ČTK/Ministerstvo vnitra, zdroj: Ministerstvo vnitra

Registrace seniorů k očkování se spustily v polovině ledna, dosud se přihlásilo asi 60 procent oprávněných osob, řekl Hamáček. "Nechává to ale relativně velkou skupinu lidí, kteří se neregistrovali. Po dohodě s ministerstvem zdravotnictví a zástupci krajů se pokusíme seniory ještě jednou oslovit formou dopisu," uvedl.

Dopis by měl seniory opět informovat o možnosti se očkovat. "Dáme jim kromě standardních možností registrace ještě kontakty na celostátní a krajské telefonní linky," řekl Hamáček. Procento očkovaných v kategorii lidí nad 80 let by mělo být co nejvyšší, než se přistoupí k očkování v dalších věkových skupinách, doplnil.

Zdravotníci v Česku aplikovali od začátku vakcinace 222.450 dávek vakcíny proti nemoci covid-19, v úterý jich bylo přes 12.000. Druhou dávku, tedy ukončené očkování, má podle údajů ministerstva zdravotnictví 17.622 lidí. Většina lidí dostala vakcínu od firem Pfizer a BioNTech a přibližně dvě procenta očkovaných od firmy Moderna.