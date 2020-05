Hamáček: Štáb nerozhodl o ukončení plošného nošení roušek

Praha - Ústřední krizový štáb nepřijal rozhodnutí nebo doporučení k ukončení plošného nošení roušek. Na twitteru to uvedl jeho předseda a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Reagoval na tvrzení člena štábu Romana Šmuclera, který na sociální síti dnes dopoledne uvedl, že povinnost skončí po 17. květnu s koncem nouzového stavu. Později Šmucler, kterého do štábu nominovala opoziční TOP 09, své tvrzení upravil.

"Ústřední krizový štáb nepřijal žádné rozhodnutí či doporučení k ukončení nošení roušek. Tato věc je v kompetenci ministerstva zdravotnictví a řídí se jeho mimořádným opatřením. Nošení roušek nemá vazbu na trvání nouzového stavu," napsal Hamáček.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na dotaz ČTK také napsal, že plošné nošení roušek není vázáno na nouzový stav. "Určitě i poté bude tato povinnost určitou dobu platit. V době rozvolňování opatření, kdy se lidé začínají více potkávat, mají roušky ještě větší význam. O tom, kdy bychom mohli roušky odložit a v jakých situacích, bude jednat epidemiologická skupina pana docenta (Rastislava) Maďara. Toto rozhodnutí není možné uspěchat," poznamenal ministr.

"Plošné nošení roušek skončí s nouzovým stavem! Udělal bych to dříve ale je to zkrácení," uvedl nejprve na twitteru Šmucler. Také bez dalších podrobností poznamenal, že záchranné služby dostanou odměny. "Doplněk. Ústřední krizový štáb řešil konec plošného stavu, ale ukončení musí schválit někdo jiný. Věřím, že se to stane, ale osobně to už dál neovlivním a už vůbec nerozhodnu," poznamenal ale Šmucler dnes odpoledne poté, co Hamáček informaci dementoval.

Zákaz pohybu na veřejnosti bez roušek či šátků platí od 19. března. Vláda se tehdy usnesla, že všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Výjimku mají například děti od dvou do sedmi let v mateřských školách nebo dětských skupinách, řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo.