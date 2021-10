Hamáček rezignuje kvůli volebnímu výsledku na funkci předsedy ČSSD

Volební štáb ČSSD během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha. Předseda ČSSD Jan Hamáček na závěrečné TK k výsledku voleb.

Volební štáb ČSSD během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha. Předseda ČSSD Jan Hamáček na závěrečné TK k výsledku voleb. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Vicepremiér Jan Hamáček rezignuje na funkci předsedy sociální demokracie poté, co se strana nedostala do Sněmovny. Složit účty a skončit chce na jednání předsednictva strany, které svolalo vedení na 25. října, řekl Hamáček novinářům v pražském Lidovém domě, kde má vládní strana svůj volební štáb. ČSSD popřál, aby chytila druhý dech a za čtyři roky se do Sněmovny vrátila.

Voliči dali podle Hamáčka najevo, že si přejí pravicovou vládu a levice ve Sněmovně zastoupena nebude. "Mrzí mě to, nicméně je to rozhodnutí našich občanů," řekl. Dodrží slib, že v čele ČSSD skončí, pokud se do Sněmovny nedostane. "Na 25. října svoláme předsednictvo, já složím účet a skončím jako předseda ČSSD," řekl.

Hamáček poděkoval všem, kdo pro sociální demokraty hlasovali. Při sečtení 99 procent hlasů je ČSSD se ziskem 4,68 procenta pod hranicí vstupu do Sněmovny. Poprvé za dobu samostatné ČR se tak ČSSD nedostane do Sněmovny. "Bohužel to o pár desetin uteklo," uvedl. Je tak logické splnit slib a skončit, dodal.

ČSSD se podle něj bude připravovat na komunální volby v příštím roce. "Moji následovníci se pokusí získat zpět důvěru," řekl. Poděkoval i týmu v čele ČSSD, nyní je ale podle něj třeba dát prostor někomu jinému. "Přeji si, aby sociální demokracie chytla druhý dech a za čtyři roky se do Sněmovny vrátila," uvedl.

Hamáček je předsedou ČSSD od února 2018, ve funkci byl byl potvrzen v březnu 2019 a dubnu 2021. Strana pod jeho vedením nezvrátila sestup preferencí a ve volbách ztrácela. V komunálních volbách v roce 2018 přišla téměř o polovinu mandátů, o rok později ztratila zastoupení v Evropském parlamentu. Loni neobhájila ani jeden z deseti mandátů v Senátu a přišla také o nejvíce postů v zastupitelstvech krajů.

ČSSD zaplatila volebním výsledkem podle Hamáčka část ceny za účast ve vládě

ČSSD zaplatila podle Hamáčka volebním výsledkem část ceny za účast ve vládě. Strana podle něj tuto zkoušku, kdy skončila mimo Sněmovnu, přežije. Svého nástupce, který by ho v předsednickém křesle mohl vystřídat, Hamáček doporučovat nebude. "Sociální demokracie zaplatila část ceny za účast ve vládě, jakkoliv jsme prosadili spoustu pozitivního. Už jsme nestihli trend otočit jako koaliční partneři z hnutí ANO, kteří asi také úplně nesplnili to, co očekávali (ve volbách). Celá vláda zaplatila za poslední rok, takhle to vidím já," řekl Hamáček. Podle něj ČSSD přežila za svou dlouhou historii mnoho zkoušek a přežije i to, že skončila mimo Sněmovnu. Hamáček uvedl, že svého nástupce do předsednické funkce doporučovat nebude. Míní, že strana má dostatek zkušených politiků. "Předám řízení strany tomu, kdo se rozhodne mě následovat," dodal. Na dotaz, co bude sám v příštích letech dělat, neodpověděl. "To nechte na mě. Já si teď hlavně odpočinu," uzavřel před svým odjezdem z Lidového domu končící předseda sociální demokracie.