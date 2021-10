Hamáček rezignoval na funkci předsedy ČSSD, kandidaturu ohlásila Maláčová

Praha - Dosluhující vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček oznámil na dnešním jednání předsednictva ČSSD v souvislosti s volebním neúspěchem rezignaci na funkci stranického předsedy, straníci ji "vzali na vědomí". Kandidaturu do čela sociální demokracie ohlásila končící ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která je nyní místopředsedkyní strany. Mimořádný sjezd ČSSD se uskuteční z rozhodnutí předsednictva ještě letos, v pátek 10. prosince. Bude volební, když k jeho datu dnes odstoupili všichni ostatní členové nejužšího vedení sociální demokracie. Do sjezdu povede ČSSD statutární místopředseda Roman Onderka, oznámila strana v tiskové zprávě.

Onderka zasedání předsednictva komentoval před novináři slovy, že sociální demokraté hlásící se ke konzervativcům i liberálům hledali správnou cestu pro ČSSD. "Sociální demokracie musí učinit veškeré kroky pro to, včetně výměny vedení, aby se za čtyři roky dostala zpátky do Sněmovny," řekl. Do vedení na sjezdu kandidovat nebude, měly by podle něho nastoupit nové tváře. Ke dni jeho konání skončí vedle Onderky a Maláčové jako místopředsedové Dana Váhalová, Jiří Běhounek, Jan Tvrdý a Josef Říha.

"Přála bych si stranu sjednotit, posílit spolurozhodování členské základny a činnost postavit na programové a spolkové činnosti a politickém aktivismu," napsala na twitteru ke své kandidatuře Maláčová, jež ve sněmovních volbách vedla sociálnědemokratickou kandidátku v Praze.

Hamáček avizoval odstoupení z nejvyšší stranické pozice hned poté, co ČSSD ve sněmovních volbách před dvěma týdny neuspěla. Rezignaci oznámil dnes v úvodním slově. Sociální demokracii vedl od února 2018, předsednickou funkci obhájil o rok později v březnu a letos v dubnu.

Člen předsednictva a náchodský starosta Jan Birke ocenil, že má Maláčová odvahu jít do kandidatury v době, která je pro ČSSD náročná. "Jana odvedla skvělou práci na ministerstvu práce a sociálních věcí, je to velmi výrazná politička sociální demokracie, a proto její kandidaturu považuji za přirozenou," napsal ČTK. Sám se o místo ve vedení sociální demokracie, jak uvedl, ucházet nebude. Starosta Nového Města na Moravě a člen předsednictva Michal Šmarda novinářům řekl, že ho kandidatura Maláčové překvapila. "Čekám, s jakým přijde s projektem," uvedl. ČSSD by měla podle Šmardy stát v centru levicového myšlení. Novoměstský starosta také řekl, že osobně by chtěl působit v takovém vedení sociální demokracie, v němž by se cítil být užitečný. "A to by bylo takové, které by mě nechalo pomoci s přípravou komunálních voleb," dodal. Onderka kandidaturu Maláčové komentovat nechtěl.

Zasedání předsednictva bylo původně svoláno do stranického sídla v Lidovém domě v centru Prahy. Dnes dopoledne se kvůli zhoršující se epidemické situaci rozhodlo, že členové budou jednat on-line. Někteří z nich navzdory tomu do Lidového domu dorazili. Několik sociálních demokratů se sešlo před stranickým sídlem s transparenty s nápisy "Sjezd pro všechny", "My jsme soc dem" a "Demisi!".

Sociální demokracie dostala před dvěma týdny ve sněmovních volbách 4,65 procenta hlasů. Nepřekročila zákonnou pětiprocentní hranici a do dolní komory se nedostala poprvé za dobu samostatné České republiky.