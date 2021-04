Hamáček požádá vládu o peníze na mimořádné odměny pro policii a hasiče

Praha - Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) bude po vládě žádat, aby ze státního rozpočtu uvolnila zhruba 770 milionů korun na mimořádné odměny pro hasiče a policisty za boj s pandemií. Příslušníci bezpečnostních sborů by měli dostat 20.000 korun na osobu, řekl dnes ministr po jednání s odbory. Ministerstvo vnitra také od počátku června začne vyplácet policistům, kteří nemají zajištěno stravování na pracovišti, 39 korun denně na jídlo.

"Já jsem přesvědčen že policisté, hasiči, ale i další - celníci, vojáci, kteří byli nasazeni v boji proti pandemii, si zaslouží odměnu, stejně jako jsme odměnili zdravotníky, pracovníky hygienických stanic a sociální pracovníky," prohlásil Hamáček. Peníze by podle něj měli dostat ti, kteří byli opravdu nasazeni v terénu, nikoli nadřízení. Odměna by se proto měla týkat jen příslušníků prvních až osmých platových tříd. Odměnit tak chce ministr za svůj resort zhruba 28.000 lidí, bude však jednat s dalšími ministerstvy o odměnách pro celníky či vojáky.

S odbory se Hamáček dohodl, že po 11 letech uvolní peníze na stravování policistů. "Jsou to stejné peníze, které jsou vypláceny v rámci resortu vnitra úředníkům jako ta základní částka," uvedl ministr. Rozhodnutí se týká 43.000 příslušníků. Vnitro má podle něj peníze na jídlo pro policisty v rozpočtu - do konce roku jde o 215 milionů korun. Podle Zdeňka Drexlera z Unie bezpečnostních sborů je však nyní potřeba zajistit, aby policisté příspěvky dostávali i v příštích letech a aby se do budoucna částka i zvýšila.