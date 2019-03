Praha - Schůzka českého premiéra Andreje Babiše (ANO) s americkým prezidentem Donaldem Trumpem byla úspěšná, řekl na dnešní tiskové konferenci ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Státníci podle něj probrali všechna očekávaná témata, nebylo mezi nimi žádné překvapení. Setkání potvrzuje dobré vztahy mezi ČR a USA, shodli se Hamáček a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Schůzka je podle Hamáčka dobrou zprávou nejen pro Česko, ale i pro celou střední Evropu. Ukazuje to, že Spojené státy mají o tuto část světa zájem. "Jakkoli to možná v minulosti vypadalo, že zájem ztrácejí, tato schůzka je podle mě v kontextu s dalšími aktivitami Spojených států potvrzením, že nijak neztrácí ze zřetele střední Evropu," řekl.

V Bílém domě se podle Babiše debatovalo o kybernetických hrozbách, o energetice a plynovodech. Krátce se státníci zabývali projektem modernizace českých jaderných elektráren, nákupem víceúčelových vrtulníků pro českou armádu a případným dovozem amerického zkapalněného plynu. Tématem jednání v Bílém domě byly také závazky České republiky vůči NATO.

Témata nebyla podle Hamáčka překvapivá. "To, že chceme modernizovat naši armádu, je evidentní. To, že Spojené státy nabízejí technologii, která je vyzkoušená, je také evidentní," poznamenal ministr. K nergetice poznamenal, že je důležité vyslat jasný signál, že Česko chce dále rozvíjet jadernou energetiku.

Přijetí českého premiéra v Bílém domě také podle Ženíška ukazuje dobré vztahy obou zemí. Záležet teď podle něj bude na tom, jak se konkrétně tato příležitost využije. "Zatím jen víme, že se zapomnělo na společné foto s manželkami, že paní Babišová kouřila v Bílém domě a že do Prahy možná někdy přijede dcera prezidenta Trumpa," napsal ČTK. Babiš tlumočil Trumpovi pozvání do Prahy od prezidenta Miloše Zemana a pozval do Česka i Trumpovu dceru Ivanku. Cestu do ČR ale prezident USA výslovně nepotvrdil.

Setkání považuje za velký diplomatický úspěch předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. "Pozitivní byl i obsah schůzky. Cla na dovoz evropských aut do USA by nejen poškodila Českou republiku, ale také by mohla znamenat zhoršení vztahů mezi Evropou a Spojenými státy. To by v době, kdy český prezident i řada dalších politiků otevírají svou náruč především Rusku nebo Číně, bylo velmi nešťastné," uvedl v tiskovém prohlášení.

První místopředseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan vnímá ocenění práce českých tajných služeb. Očekával by jejich výraznější zastání od premiéra i na domácí politické scéně. Podle něj je také potřeba po letech nejistého přešlapování v zahraniční politice posilovat tradiční vazby. "A USA jsou naším přirozeným a strategickým spojencem," poznamenal.

Podle místopředsedy Pirátů Mikuláše Peksy by schůzka mohla přispět k předcházení obchodních válek mezi USA a Evropskou unií. "Chybí mi ovšem jakékoliv zmínky o spolupráci při ochraně životního prostředí planety," uvedl.

Dopady schůzky podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa bude možné poznat až podle reálných obchodů, nikoli pouze podle slov. "Jestli opět budeme muset zachraňovat krachující firmy v amerických rukách, jako tomu bylo při předraženém nákupu Pandurů, nebo půjde o oboustranně výhodné obchody a spolupráci," napsal ČTK.

Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky a bývalý velvyslanec, na twitteru poznamenal: "Budu nařčen, že skřípu zubama, ale což: Setkání v Bílém domě je jistě úspěchem ČR. Ale nikoli ono setkání samo o sobě! To je jen symbolika, gesto. Klíčové je, nakolik se nám daří prosazovat národní zájmy. Zapomínáme na to, ale ČR, stejně jako USA nebo Rusko, má své národní zájmy."