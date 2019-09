Hamáček: Pošta se nechystá rušit žádné pobočky

Praha - Česká pošta se nechystá rušit pobočky v malých obcích. Chystaná transformace jí má do tří let vrátit k zisku. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po jednání s předsedou Sdružení měst a obcí ČR Františkem Luklem.

Starosty z menších obcí podle Lukla znejistila slova premiéra Andreje Babiše (ANO) o tom, že Česká pošta je mrtvá a měla by se transformovat na akciovou společnost. Kvůli tomu se obávají omezení služeb a rušení poboček.

"Uklidnil jsem pana předsedu Lukla, pobočky České pošty se rušit nebudou. Je to spojovací bod mezi státem a občanem, který musí být dál dostupný i na venkově," řekl ministr. Odmítl, že Česká pošta je mrtvá, naopak zdůraznil, že se po letech podařilo vyřešit financování služeb, které si u pošty objedná zákonem stát, tedy garantované doručování zásilek a pro všechny dostupnou síť.

Plán generálního ředitele pošty Romana Knapa, který v těchto dnech schvaluje dozorčí rada, má zkvalitnit služby a stabilizovat podnik personálně. Pošta bude podle plánu stát na poštovních, finančních a komerčních službách rozdělených do tří divizí, které se nebudou překrývat, ale doplňovat.

Vedení pošty počítá se zachováním 3200 obslužných míst, změní ale jejich podobu, aby lépe odpovídala potřebám lidí a byla efektivnější. Zhruba 420 poboček bude zaměřených na expresní vydávání zásilek, 1300 poboček nabídne samoobslužnost. Počítá se zhruba 1500 partnerskými poštami, z toho 600 samoobslužnými, kde si zákazníci vyřídí své poštovní a finanční záležitosti bez nutnosti být fyzicky obslouženi personálem.

Česká pošta se loni dostala do miliardové ztráty. Vedení připravilo plán restrukturalizace, do roku 2021 se chce vrátit k zisku v řádu desítek milionů korun. Babiš takový plán považuje za nereálný.

Pošta v rámci restrukturalizace během šesti let sníží počet pracovních míst o 7000 ze současných 30.000. Nahradí je moderními technologiemi. Do roku 2021 se chce podnik vrátit k zisku v řádu desítek milionů Kč a zvýšit tržby o desetinu ze stávajících 18,8 miliardy Kč.