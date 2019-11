Hamáček: Policie nespouští kamerové poznávání obličeje v Praze

Praha - Policie nespouští systém kamerového rozpoznávání obličejů v Praze, chtěla pouze zahájit diskusi o jeho možném využití na místech s vysokou koncentrací osob. Novinářům to dnes řekl minstr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj nyní systém funguje pouze na pražském Letišti Václava Havla, po vyhodnocení pilotního provozu se zváží zavedení i na další mezinárodní letiště v Česku.

Server iRozhlas.cz ve středu informoval, že vedení pražské policie požádalo magistrát, aby aktivoval na šesti místech v hlavním městě automatické rozpoznávání obličejů. Policie by tak mohla automatizovaně sledovat a zaznamenávat pohyb osob, které kamery zachytí. Návrh kritizoval primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

"Rozhodně to není o tom, že by pražská policie spouštěla systém face recognition (rozpoznávání obličejů) v Praze. Celý ten problém vznikl tak, že pražská policie provedla vyhodnocení funkčnosti pražského kamerového systému na žádost magistrátu a v rámci svých připomínek nadnesla jeden bod, zda by nebylo vhodné otevřít diskusi o případném uplatnění systému face recognition na místech, kde je vyšší koncentrace osob," řekl Hamáček. Podle něj tím bylo míněno Hlavní nádraží a některé stanice metra.

"Rozhodně pražská policie nic nespouští, pouze navrhla pražskému magistrátu, aby se o tom zahájila diskuse," dodal Hamáček. Upozornil, že systém kamerového rozpoznávání obličejů naráží na ochranu osobních údajů. "Pokud bychom měli přistoupit k takové modernizaci, bude to vyžadovat velmi širokou diskusi v rámci české společnosti," řekl.

Kamery, které umí za pomoci speciálního softwaru rozlišovat obličeje, slouží policii při hledání pachatelů trestných činů či ztracených osob. Zároveň technologie vyvolává pochybnosti kvůli možnému zneužívání či nespolehlivosti.

Systém pro rozpoznávání obličejů funguje na pražském Letišti Václava Havla. Na letišti je 145 kamer, které jsou schopny okamžitě porovnat zachycenou tvář s databází hledaných osob. Kamerový systém se stal loni předmětem diskusí při dopadení hledaných turistů z Nizozemska, kteří napadli v centru Prahy personál restaurace. Policisté tehdy systém nevyužili a na přítomnost hledaných turistů na letišti upozornili až svědci a ostraha letiště.