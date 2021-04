Hamáček poletí do Moskvy kvůli Sputniku, do škol se vrátí i žáci na Děčínsku

Praha - Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí odletí do Moskvy, kde bude jednat o případných dodávkách vakcíny Sputnik V po jejím schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Setká se s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem. Ukončené očkování proti koronaviru má v ČR zatím více než tři čtvrtě milionu lidí. Příští týden se do lavic vrátí žáci prvního stupně ZŠ na Děčínsku, v regionu se již zlepšila epidemická situace a neobjevily se tam další případy brazilské mutace. Nejvyšší správní soud dnes označil za nezákonné starší opatření ukládající povinnost testovat zaměstnance firem, zrušit ho ale nemohl, protože už platí jiné.

V úterý přibylo v zemi dalších 5033 potvrzených případů nemoci covid-19, o 546 méně než před týdnem po prodlouženém velikonočním víkendu. Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie se druhý den drží nad hodnotou jedna, k dnešku stouplo zhruba o dvě setiny na 1,07. Podle odborníků jde ale o krátkodobý výkyv způsobený nižším počtem testovaných během několikadenních velikonočních svátků. Podle jiných ukazatelů epidemie v ČR pozvolna slábne. V nemocnicích je s koronavirem 5129 lidí, nejméně od konce prosince.

Celkem lidé v ČR dostali 2,209.859 dávek vakcíny, ukončené očkování má 768.250 lidí. Ode dneška se mohou k očkování registrovat lidé mezi 65 a 69 lety, kteří nespadali do některé ze skupin majících na vakcínu právo už dříve. Do 17:30 této možnosti využilo více než 112.000 lidí.

Hamáček svou cestu do Moskvy kvůli Sputniku oznámil dnes na twitteru. Již dříve řekl, že chce, aby bylo Česko připraveno na okamžitý nákup ruské vakcíny, až ji EMA schválí. Dlouhodobým zastáncem Sputniku je prezident Miloš Zeman, který požadoval, aby tuto vakcínu prozkoumali vědci z Univerzity Karlovy. Podle rektora školy Tomáše Zimy by to ale bylo zbytečné. Mluvčí univerzity Václav Hájek ČTK sdělil, že rozhodnutí o použití vakcíny musí vydat oprávněné orgány, jako je ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Jejich schválení k použití zatím Sputnik V nemá. Pražský hrad nad rozhodnutím univerzity vyjádřil politování. Český lékový ústav podle své mluvčí seznámil ministra zdravotnictví na jednání s informacemi, které o Sputniku V má. Jednání zřejmě budou pokračovat.

Ve školách bylo v pondělí testováno 354.648 žáků a 138.766 zaměstnanců. V úterý se připojilo dalších 17.519 žáků a 10.727 zaměstnanců, kteří nebyli testováni v úterý. Pozitivní byly nižší stovky lidí. Podruhé budou školáci i pracovníci škol testováni ve čtvrtek. Podle pověřené hlavní hygieničky Pavly Svrčinové nízké číslo zachycených pozitivních případů naznačuje, že dosavadní opatření měla smysl. Kritici ale upozorňují, že malé počty zachycených nákaz mohou být důsledkem nepřesných testů.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) řekl, že epidemická situace na Děčínsku se nezhoršuje a tamní žáci se tak od pondělí mohou vrátit do škol. Minulý týden tam byl růst počtu případů covidu nejvyšší v kraji. Školy na Děčínsku jsou už zásobeny antigenními testy pro žáky a náměstek děčínského primátora Martin Pošta řekl, že některé děti už si test vyzkoušely, aby bylo jasné, jak bude testování od pondělka fungovat.

Olomoucký klinický psycholog Adam Suchý upozorňuje, že pro některé děti může pozitivní výsledek testu na covid, který se odhalí při hromadném testování, znamenat ponižující pocit a traumatizující zážitek. Stigma může podle něj nastat ve chvíli, kdy jsou kvůli tomuto výsledku vyřazeny z kolektivu. V pondělí v Olomouckém kraji kvůli dvěma čárkám na testeru muselo opustit školy několik dětí. Přes ubezpečování pedagožek a uklidňování se v řadě případů neobešla tato situace bez pláče, zjistila na místě ČTK.

Na krizové ošetřovné zavedené kvůli zavřeným školám zřejmě získá nárok širší okruh lidí. Sněmovna dnes zrychleně už v úvodním kole schválila novelu skupiny poslanců v čele se zákonodárci SPD, podle níž budou moci dávku čerpat také prarodiče a další příbuzní, byť s dítětem nežijí ve společné domácnosti. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

Nejvyšší správní soud dnes vyhověl odborům výrobce léčiv Teva Czech Industries a zaměstnankyni Dagmar Bílé a označil za nezákonné opatření ukládající povinnost testovat zaměstnance firem na covid-19. Podle předsedy senátu Petra Mikeše bylo nedostatečně odůvodněné. V obecné rovině ale odpovídalo ustanovením zákona o veřejném zdraví. Napadené opatření vláda zrušila s účinností od 28. března, nahradilo ho jiné v podobném znění.

V úterý podali k Nejvyššímu správnímu soudu provozovatelé vnitřních sportovišť, fitness center, bazénů a saun návrh na zrušení části opatření ministerstva zdravotnictví, která zakazuje jejich provoz. Úřad podle nich postrádá k plošnému zákazu služeb tohoto typu kompetenci a zákonný podklad. Nechtějí přitom bezhlavě rozvolňovat, už dříve ale navrhli podmínky bezpečného provozu. Česká komora fitness už minulý týden, kdy bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ohlásil, že i po skončení nouzového stavu nebude moci veřejnost užívat vnitřní sportoviště, zaslala MZd předžalobní výzvu a proti opatření se ohradila. Resort u svého rozhodnutí odkazuje na tzv. pandemický zákon.

Policie dnes na twitteru uvedla, že nebude venku ani uvnitř kontrolovat dodržování omezení pro setkávání maximálně dvou lidí, které vláda zachovala. "Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví váže omezení pouze k ´hromadným akcím´. Pohyb osob ´na ulici´, náhodná a neorganizovaná setkání nelze tímto opatřením pokrýt," doplnila.

Německá policie ve čtvrtek zruší na hranicích s ČR stálé kontroly. Ve vnitrozemí budou ale kontroly zpřísněné. Všechna opatření platí dál, nákupy, turistika a návštěvy známých nejsou možné. Asociace pendlerů ČR proto žádá české občany, aby necestovali do Německa, pokud tam nemají zaměstnání.