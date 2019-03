Hradec Králové - Předseda sociálních demokratů, vicepremiér Jan Hamáček doufá, že 600 delegátů hradeckého sjezdu ČSSD dnes odpoledne podpoří návrh nových stanov. Mají stranu modernizovat a zrychlit její rozhodování. "Umožňují elektronickou komunikaci, rychlejší a pružnější rozhodování. Nové předsednictvo bude akceschopnější než ústředí výkonný výbor a obecně možnost elektronické volby a komunikace je správnou cestou," řekl krátce před zahájením jednání v Kulturním domě Střelnice novinářům. Chce také, aby ze sjezdu vzešlo nové jednotné předsednictvo.

Autor nových stanov - Martin Netolický novinářům řekl, že dnešní a sobotní volba nového vedení se uskuteční ještě podle současných pravidel. Bude tak platit i kvóta pro zastoupení žen v předsednictvu, delegáti budou muset do nejužšího vedení zvolit alespoň jednu ženu. Nejvíc nominací má ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Hamáček bude svou funkci obhajovat dnes odpoledne po ukončení diskuse o stanovách. Novinářům nechtěl prozradit, jaký percentuální výsledek by považoval za úspěch. Protikandidáta nemá. Dnes nezopakoval ani, koho by chtěl v nejužším týmu. "Je strašně důležité, aby to byl jednotný tým a aby se nám podařilo modernizovat stranu, to znamená změna stanov," uvedl. Doplnil, že nicméně platí, co dosud říkal. Do vedení by si přál podle nedávných vyjádření dosavadního místopředsedu Romana Onderku či ministra zahraničí Tomáše Petříčka a Maláčovou.

Ještě před polednem osloví sjezd prezident Miloš Zeman, který sociální demokraty nabádá, aby se neorientovali na liberální voliče. Hamáček naopak míní, že největší úspěch strana sklízela v době, kdy byla otevřena oběma typům voličů ČSSD.

Bývalý první místopředseda ČSSD Jiří Zimola při příchodu uvedl, že si rád vyslechne názory kolegů na další směřování strany a nové vedení bude respektovat. "Očekávám, že to bude vedení na celé dva roky a že se vedení podaří odrazit se od politického dna, na kterém s ohledem na bývalé výsledky zcela jistě jsme, a že ČSSD čekají lepší zítřky," řekl ČTK.

Do vedení Zimola podpoří bývalou mluvčí ČSSD a také vlády Lucii Orgoníkovou, byť ji nepovažuje za vyslankyni platformy Zachraňme ČSSD. "Jsem rád, že právě Lucka Orgoníková se ztotožňuje s názory lidí, kteří na setkáních platformy vystupují, a že ji můžeme považovat za někoho, kdo bude tyto názory, pokud bude zvolena, interpretovat v orgánech strany," uvedl Zimola.

Ohledně návrhu nových stanov soudí, že mohly být i razantnější, současné stanovy jsou podle něho velmi nepružné. Kritizoval ale to, že se návrh neprojednával na žádné krajské konferenci ani místní schůzi. "Řadoví členové o stanovách neví vůbec nic," dodal.