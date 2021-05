Hamáček podává trestní oznámení na autory reportáže, žádá 10 milionů

Praha - Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) podá trestní oznámení na autory materiálu serveru Seznam Zprávy k jeho cestě do Moskvy Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou. Novinářům to řekl dnes ve Sněmovně. V civilním řízení navíc bude po vydavateli požadovat deset milionů korun, které v případě úspěchu věnuje nadaci policistů a hasičů. Podle webu Seznam Zprávy hovořil Hamáček na interní schůzce o úmyslu "vyměnit mezinárodní skandál" kolem Vrbětic za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Hamáček to odmítá. Server Seznam Zprávy je podle šéfredaktora Jiřího Kubíka připraven pravdivost svých zjištění u soudu prokázat.

Autoři reportáže se podle vicepremiéra mohli dopustit trestných činů pomluvy či šíření poplašné zprávy. Omluvu žádá Hamáček také po lídrech opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09 Petru Fialovi, Marianu Jurečkovi a Markétě Pekarové Adamové. "Velmi nevybíravě se vyjadřovali o mé osobě a já od všech, kdo mě označovali jako vlastizrádce, a já nevím, co vše dalšího, budu požadovat, aby se mi omluvili," řekl.

Video: Hamáček podává trestní oznámení na autory reportáže, žádat bude i 10 mil. Kč

05.05.2021, 13:20, autor: ČTK/hbv, zdroj: ČTK

Hamáček považuje kauzu za nesmyslnou a postrádá jakýkoliv důkaz. Zdůraznil, že verzi serveru veřejně nepotvrdil žádný z účastníků schůzky, na kterou web odkazuje. "Naopak ti, kteří mohli, v rámci možností jasně popřeli spekulaci, že bychom něco takového plánovali," uvedl ministr. Seznam Zprávy měly dost času zprávu zkorigovat či stáhnout, míní. "Já jsem vláčen bahnem, označován za vlastizrádce a dostávám výhrůžné e-maily. Udělám vše, abych očistil svou čest a jméno sociální demokracie," doplnil.

Server Seznam Zprávy na svých informacích trvá. "Seznam Zprávy jsou připraveny pravdivost svých zjištění prokázat v případném soudním řízení. Reakce Jana Hamáčka přichází ve chvíli, kdy ještě na uzavřeném jednání Sněmovny nevystoupili klíčoví aktéři schůzky na ministerstvu vnitra z 15. dubna. Jejich veřejná vyjádření naše informace nevyvrátila," uvedl na twitteru Kubík.

Kroupa v médiích uvedl, že informace má web od více účastníků schůzky. "My samozřejmě jsme připraveni prokázat, že informace, které jsme napsali, jsou podložené a pravdivé. My jenom prostě důsledně chráníme naše zdroje," řekl dnes České televizi. Zdrojů informací má redakce víc, ne jenom jeden. "Nejsem schopen v tuhle chvíli čehokoliv, co by vedlo k odhalení mých zdrojů. Já ty lidi chci ochránit," dodal Kroupa.

Podle Hamáčka by však orgány činné v trestním řízení měly na základě jeho trestního oznámení prověřit, zda se autoři nedopustili trestných činů pomluvy, šíření poplašné zprávy a poškození cizích práv. "Podám i civilní žalobu na vydavatele, který je zodpovědný za práci svých lidí," prohlásil Hamáček. Je přesvědčen, že u soudu se svým desetimilionovým požadavkem uspěje.

Hamáček poděkoval za podporu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Předseda vlády dnes České televizi řekl, že informace o Hamáčkových plánech považuje za nesmysl. Hamáčkovi premiér věří. "Předseda vlády řekl, že mám jeho plnou důvěru. Premiérovi děkuji a důvěry si vážím," řekl Hamáček.

Jurečka ani Pekarová Adamová nevidí důvod se Hamáčkovi omlouvat

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka ani šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nevidí důvod se Hamáčkovi omlouvat. Jurečka jej přímo za vlastizrádce v úterý neoznačil, řekl dnes novinářům ve Sněmovně. Podle Pekarové Adamové není Hamáček schopen vysvětlit okolnosti cesty do Moskvy. Hamáček žádá omluvu po lídrech opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09. "Nevidím důvod, za co bych se omlouval," reagoval Jurečka. Řekl, že slova o vlastizradě použil v kontextu toho, že pokud by se informace serveru ukázaly jako pravdivé, tak by to neslo prvky vlastizrady. "A za tím si stále stojím," uvedl Jurečka. Na úterní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny Jurečka mimo jiné řekl: "Toto je opravdu velmi vážná situace. Je to krok, který jasně nese prvky a charakter vlastizrady. Takto se žádný ministr, který sliboval svým podpisem při jmenování členem vlády, nemůže ve vedení státu chovat." "Nemám se za co omlouvat. Pan Hamáček jedná podle taktiky nejlepší obrana je útok, ale vůbec není schopný vysvětlit svoji cestu do Moskvy, celou řadu jejích okolností a podrobností. Jeho verze, že se jednalo o kamufláž, je tak nevěrohodná a má tolik trhlin, že zkrátka neobstojí," řekla novinářům Pekarová Adamová. "Domnívám se, že ve chvíli, kdy jedete jednat do státu, který na našem území spáchal teroristický čin, při kterém zemřeli dva lidé, ohroženy byly další stovky, tisíce lidí a škody šly do miliardy, tak skutečně je to vlastizrádné jednání," dodala. Hamáček podle politiků stále okolnosti plánované cesty do Moskvy nevysvětlil. Jurečka také nechápe, proč Česko nekontaktovalo velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňku prostřednictvím ministerstva zahraničí.