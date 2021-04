Hamáček: Petříček končí, aby byla ČSSD před volbami srozumitelná

Praha - Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček navrhl odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), protože sociální demokracie musí působit před volbami srozumitelně. Petříček podle Hamáčka na sjezdu minulý týden nabízel jinou koncepci a postoj k vládě. Místo šéfa diplomacie Hamáček nabídl ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD), který se zatím rozhoduje.

Než se Zaorálek k nabídce vyjádří, měl by být vedením diplomacie podle Hamáčkova návrhu pověřen on. Hamáček funkci už vykonával v době, kdy prezident Miloš Zeman odmítal jmenovat ministrem Miroslava Pocheho. Pokud Zaorálek funkci přijme, na kulturu by měl podle Hamáčka nastoupit bez průtahů poslanec a náchodský starosta Jan Birke.

Petříček, který na sjezdu neúspěšně vyzval Hamáčka ve volbě předsedy strany, je kritikem vládní spolupráce s ANO. "To, co nabídl pan Petříček, podporu nezískalo. Pokud má sociální demokracie uspět na podzim ve volbách, musí být srozumitelná a nemluvit více hlasy," podotkl Hamáček.

Míní, že Petříček jeho krok pochopil. O změnách podle něj rozhodlo celé nové vedení ČSSD, které vybral v pátek sjezd sociální demokracie, ale také Hamáček sám. "Pan Petříček si otázku vlády vzal jako klíčové téma na sjezdu, tato strategie neuspěla. Pokud máme na podzim ve volbách uspět, nelze ve vládě sedět a současně tvrdit, že tam nejsme," vysvětlil Hamáček.

Hamáček požádal, aby byl pověřen vedením diplomacie, než se Zaorálek rozhodne, zda nabídku vrátit se do Černínského paláce přijme. Věří tomu, že rozhodnutí padne v řádu dnů, až Zaorálek dokončí některé projekty na ministerstvu kultury. "Rozhodně tu věc nebudu protahovat, až se pan Zaorálek rozhodne," řekl.

Pokud Zaorálek nabídku přijme, na české zahraniční politice se nic nezmění. Zaorálek, který vedl diplomacii ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), podle Hamáčka už ukázal, jaké má priority a "nebude otáčet kormidlo". Hamáček o změnách hovořil s prezidentem a "neočekává žádné komplikace" ohledně případného jmenování Zaorálka i Birkeho.