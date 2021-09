Hamáček označil volby za referendum o zvyšování daní

Česká strana sociálně demokratická zahájila 25. září 2021 na brněnském výstavišti "ostrou" fázi kampaně před říjnovými volbami do Sněmovny. Zleva Alena Šírová, Jan Hamáček, Jiří Běhounek a Jana Maláčová.

Česká strana sociálně demokratická zahájila 25. září 2021 na brněnském výstavišti "ostrou" fázi kampaně před říjnovými volbami do Sněmovny. Zleva Alena Šírová, Jan Hamáček, Jiří Běhounek a Jana Maláčová. ČTK/Šálek Václav

Brno - Česká strana sociálně demokratická dnes na brněnském výstavišti zahájila "ostrou" fázi kampaně před říjnovými volbami do Sněmovny. Sociálnědemokratičtí politici uváděli, že hodlají především bránit životní jistoty lidí. Předseda strany Jan Hamáček nepochybuje, že se ČSSD do dolní komory dostane. Strana v průzkumech dlouhodobě kolísá kolem nutné hranice pěti procent, v těch posledních se dostala pod ni. Sociální demokraté dnes v Brně představili lídry kandidátek i volební klip. Volby Hamáček označil za referendum, zda se budou zvyšovat daně všem, nebo jenom těm, kteří na to mají.

Vládní ČSSD nese podle svého předsedy tíhu vládnutí s původně pravicovým hnutím ANO, které se podle něj v důsledku tlaku sociální demokracie do jisté míry stalo symbolem sociálního státu a levicové politiky. "Hnutí ANO je takový chameleon a je potřeba říci, že jsme to byli my, sociální demokracie, kteří jsme donutili Andreje Babiše a jeho ministry podporovat růst důchodů, zvýšení rodičovské, růst platů ve veřejné sféře," prohlásil předseda ČSSD, který na pódiu podobně jako další straníci vystoupil bez saka a v rozhalence.

Sociální demokracie podle něj jako jediná hlásá, že bohatší se budou daněmi na chodu státu podílet více než ti, kteří berou nejméně. "Je to solidarita bohatších s chudšími, je to solidarita silnějších se slabšími," prohlásil Hamáček. "Tyto volby jsou referendem o tom, jestli se budou zvyšovat daně všem, nebo jenom těm, kteří na to mají a dneska neplatí skoro žádné," dodal.

I další sociální demokraté na pódiu zdůrazňovali zastání pro slabší či souboj o další směřování země. Ministryně práce a sociálních věcí a ístopředsedkyně strany Jana Maláčová, která vede pražskou kandidátku, prohlásila, že sociální demokraté splnili své sliby. "Ať si konkurence klidně lže, ať si na billboardy napíšou, co chtějí, ať si přivlastňují naše zásluhy, my jsme to vymysleli, prosadili, a naše účast ve vládě měla obrovský smysl," řekla a zmínila například obnovu proplácení prvních tří dní nemocenské, růst důchodů či zvýšení rodičovského příspěvku.

Do sněmovních voleb 8. a 9. října se přihlásilo 20 stran a hnutí a dvě koalice. Volební vítězství obhajuje hnutí ANO, jeho největšími soupeři jsou koalice Spolu a koalice Pirátů a Starostů. Poslanecká křesla obhajují rovněž SPD, KSČM a právě ČSSD.

V minulých volbách do dolní komory Parlamentu v říjnu 2017 zaznamenala ČSSD nejhorší výsledek ve volbách v samostatné ČR, skončila šestá - získala 7,27 procenta hlasů a 15 mandátů. Předchozí dvoje volby v letech 2010 a 2013 přitom vyhrála.