Hamáček: Od pátku začnou přilétat letadla s materiálem z Číny

Peking - Od pátku do Česka začnou přilétat letadla z Číny se zdravotnickým materiálem, uvedl dnes na twitteru vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Letadla dopraví do země 1,1 milionu respirátorů, sedm milionů roušek a další stovku tun materiálu. První letadlo s dodávkou 150.00 rychlotestů z Číny přistálo v Praze v noci na dnešek.

"Letecký most začíná. Letoun společnosti China Eastern do Prahy přiletí v pátek ráno. Přiveze 1,1 milionu respirátorů. V sobotu ráno cargo China Eastern s více než sedmi miliony roušek, odpoledne An-124 Ruslan s více než 100 tunami materiálu. Velké poděkováni Číně za pomoc," napsal Hamáček.

Podle dřívějšího vyjádření vládních představitelů by letadla měla přistávat na letišti v Pardubicích. Předseda Ústředního krizového štábu a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula dnes řekl, že policie poskytne nedaleko pardubického letiště svůj sklad pro potřeby distribuce zdravotnického materiálu.

Čína slíbila posílit spolupráci s ČR v boji s koronavirem

Čína je připravena posílit spolupráci s Českou republikou v boji s epidemií nového koronaviru. Podle čínského listu Global Times to dnes uvedl mluvčí čínské diplomacie Keng Šuang. V noci na dnešek v Praze přistál vojenský speciál, který z čínského Šen-čenu do Česka přepravil 150.000 rychlotestů na nový typ koronaviru.

"Čína bedlivě sleduje situaci týkající se epidemie koronaviru v České republice a chápe potíže, jimž čelí česká vláda a občané," řekl mluvčí čínského ministerstva zahraničí na dnešní tiskové konferenci. "Čína je připravena Českou republiku podpořit a v rámci svých možností jí pomoci," dodal.

Česko do dnešního rána zaznamenalo 464 potvrzených případů infekce novým koronavirem. České úřady chtějí z Číny v příštích dnech dopravit i další zdravotnický materiál, především respirátory, roušky či ochranné obleky. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka by v neděli mělo být do ČR velkokapacitním ukrajinským letadlem přepraveno 30 milionů roušek.

Nemoc COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, se začala šířit počátkem letošního roku právě z Číny. Ta má také zatím nejhorší bilanci, 80.894 nakažených a 3237 obětí. Epidemie ale v zemi již dosáhla vrcholu a počet případů, které přibývají za den, se snížil z několika tisíc na desítky.

V době, kdy Čína prožívala koronavirovou krizi, poslala česká vláda Pekingu pět tun humanitární pomoci, která zahrnovala více než 780.000 párů ochranných rukavic, 43.000 roušek a 6800 ochranných oděvů.