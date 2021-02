Hamáček: Od 1. března zahájíme návrat dětí do škol s testováním

Praha - Od 1. března je vláda podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) připravena zahájit návrat studentů do škol s antigenním testováním na covid-19. Řekl to na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Podle ministra školství Roberta Plaga půjdou nejdříve 9. ročníky základních škol a maturanti. Návrat aspoň části žáků do škol je jednou z podmínek, které vládě dali hejtmani při žádosti o nouzový stav na dalších 14 dní.

"Ministerstvo vnitra dostalo za úkol testy zajistit a zajistit jejich distribuci. Pokud se nám podaří zajistit dostatečný počet, nic nebrání, aby se děti začaly vracet do škol," uvedl Hamáček. Podle Plagy bude do škol distribuováno také tři miliony respirátorů FFP2 ze zásob Správy státních hmotných rezerv.

Jen u závěrečných ročníků středních škol by se jednalo o 98.000 žáků a 30.000 pedagogů. Podle Plagy půjde o samotesty, které zvládnou studenti sami, případně žáci s rodiči. "Podle toho, jaká bude kapacita těchto testů, budeme spolu s ministerstvem zdravotnictví plánovat další vlny návratu do škol," uvedl Plaga.

Podle ministra zdravotnictví půjde o antigenní testy z přední části nosu podobně jako v Rakousku. Jedním z důvodů, proč byly vybrané, je podle Blatného také to, že u testů pro kloktání nebo testů ze slin může vznikat infekční aerosol. Podle Blatného bylo doporučeno několik typů těchto testů, konkrétní v jejich názvu či výrobci ale nebyl.

Výrobci uvedení v materiálu, který minulý týden předložilo ministerstvo školství, deklarovali, že jsou schopní dodávat miliony testovacích sad týdně, dodají je ale do měsíce od objednávky. "Lhůta je to šibeniční, ale jsem přesvědčen, že to zvládneme a 1. března tady testů bude dostatek," uvedl k tomu Hamáček.

Plaga doplnil, že dnes bylo zahájeno také pilotní testování ve školách jinými metodami testů. Například v Olomouckém kraji zkoušejí testy pro kloktání, kterými se odebere vzorek pro zpracování metodou PCR vyhodnocované do druhého dnes v laboratoři. V Sedlčanech nebo Praze 9 pilotně testují antigenními testy.

Kvůli opatřením proti epidemii jsou teď otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní mají povinnou výuku na dálku.