Hradec Králové - Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček povede ČSSD další dva roky. V tajné volbě na sjezdu v Hradci Králové dnes získal 433 hlasů, proti bylo 57 delegátů, 11 lístků bylo neplatných. Oznámila to volební komise. Protikandidáta obhajující předseda na sjezdu neměl. Ve volbě tak získal Hamáček stejnou percentuální podporu jako předseda koaličního ANO Andrej Babiš na nedávném sněmu tohoto hnutí, tedy zhruba 86 procent. Dosavadní místopředseda ČSSD Roman Onderka se stal statutárním zástupcem šéfa ČSSD. Místopředsedy ČSSD se dnes stali podle neoficiálních informací ČTK ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ministr zahraničí Tomáš Petříček, starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda a poslanec Ondřej Veselý.

Už před hlasováním Hamáček prosadil změnu stanov, které podle něj stranu modernizují. Před volbou místopředsedů vyzval delegáty k tomu, by zvolili tým soudržný, dělný a jednotný.

Po Hamáčkově znovuzvolení bude večer o funkci prvního místopředsedy usilovat dosavadní řadový místopředseda Roman Ondreka, později přijde na řadu volba dalších místopředsedů.

V diskusi se s vrcholným vedením ČSSD rozloučil někdejší úřadující předseda Milan Chovanec, zopakoval, že se vzdá poslaneckého mandátu, zůstane ve vedení plzeňských sociálních demokratů. Rozhodl se tak kvůli nesouhlasu se spoluprací ČSSD s hnutím ANO. Hamáček mu za dosavadní působení v ČSSD poděkoval.

V kandidátském projevu Hamáček pohrozil odchodem sociálních demokratů z menšinové vlády s ANO, pokud se hnutí vedené Babišem bude sbližovat s pravicí. Uvedl však, že dohody uzavřené s ANO se zatím plní a pokud se na tom nic nezmění, bude ČSSD ve vládě pokračovat. Mezi prioritami pro dialog s vládním partnerem jmenoval zavedení sektorové daně a progresivní zdanění.

Místopředsedy ČSSD se dnes stali podle neoficiálních informací ČTK ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ministr zahraničí Tomáš Petříček, starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda a poslanec Ondřej Veselý. Zvolili je dnes delegáti sjezdu ČSSD v Hradci Králové.

O poslední volné místo se utkají místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel a zastupitelka Přibyslavi, bývalá mluvčí ČSSD a vlády Lucie Orgoníková. Druhé kolo tajné volby se uskuteční v sobotu. V tentýž den budou oficiálně vyhlášeny i výsledky kola prvního.

Z původního voleného vedení zůstávají v čele ČSSD jen předseda Jan Hamáček a dosavadní řadový místopředseda Roman Onderka, který se dnes stal statutárním místopředsedou. Znovu už nekandidovali dosavadní místopředsedové Jaroslav Foldyna, Martin Netolický a Jana Fialová a o funkci se neucházel ani Jiří Zimola, který se pozice prvního místopředsedy sociální demokracie vzdal už loni na podzim. Jedno místopředsednické křeslo zůstalo po loňském mimořádném sjezdu neobsazené.

Ministr zahraničí Petříček v minulých dnech uvedl, že pokud na sjezdu neuspěje se svou kandidaturou na místopředsedu, zváží setrvání v ministerské funkci. Později svá slova mírnil. Staronový předseda ČSSD Hamáček navíc dnes zopakoval, že volba místopředsedů nebude mít vliv na možné změny ve vládě. "Není vhodné spojovat osud stranické funkce s osudem vládní funkce. Ať ministři budou, či nebudou zvoleni, stále platí, co jsem říkal, že s prací našich ministrů jsem spokojen a žádné změny nechystám," zdůraznil.

Statutárním zástupcem předsedy ČSSD se stal Onderka

Dosavadní místopředseda ČSSD Roman Onderka se stal statutárním zástupcem předsedy ČSSD. Zvolili ho dnes delegáti stranického sjezdu v Hradci Králové. Onderka dostal podle oficiálních výsledků 410 ze 495 odevzdaných hlasů. V tajné volbě neměl protikandidáta. Podle Hamáčka, který předtím obhájil funkci předsedy, delegáti zvolili do čela strany osvědčený tandem. Onderka doplnil, že zatímco Hamáčka považuje za liberálního diplomata, sám sebe má za tradicionalistu a "býka, který proráží zdi".

Tato kombinace se podle Onderky už ukázala jako dobrá, což podle něj zřejmě ocenil i prezidentem Miloš Zeman, když se rozhodl podpořit sociální demokraty v evropských volbách.

Hamáček povede ČSSD další dva roky. Za revoluční označil na tiskové konferenci přijetí nových stanov strany, které pomohou sociálním demokratům zvýšit akceschopnost. Po sjezdu se chce zaměřit na přípravu evropských voleb a také přípravu voleb krajských.

Onderka v kandidátském projevu řekl, že se ČSSD musí začít zabývat reálným životem lidí a říkat jim, ze ví o jejich problémech. Nové vedení ČSSD, které sjezd zvolí, musí být podle Onderky týmem. Ve zjevné narážce na hnutí ANO premiéra Andreje Babiše uvedl, že jen tak bude moci strana konkurovat uskupením, která jsou podle něj řízena, případně vlastněna jedním člověkem.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček, který dnes obhajuje stranickou funkci na sjezdu v Hradci Králové, pohrozil odchodem sociálních demokratů z menšinové vlády s ANO, pokud se hnutí vedené Andrejem Babišem bude sbližovat s pravicí. V nominačním projevu uvedl, že dohody uzavřené s ANO se zatím plní a pokud se na tom nic nezmění, bude ČSSD ve vládě pokračovat. Mezi prioritami pro dialog s vládním partnerem jmenoval zavedení sektorové daně a progresivní zdanění.

"Pokud by se ANO rozhodlo objímat s pravicí, můžeme odejít," prohlásil Hamáček a dodal, že vláda není pro ČSSD "posvátnou krávou". Mezi tím, co sociální demokraté budou hájit, jmenoval dostupné bydlení, zdravotnictví, kvalitu potravin a právo na práci.

V desetiminutovém projevu Hamáček připomenul, že před rokem stranu vedl do jednání s ANO. Vstupem do kabinetu sociální demokraté zabránili vzestupu extremismu reprezentovaného hnutím SPD Tomia Okamury, řekl Hamáček. ČSSD podle něj ukázale, že dokáže prosazovat svoje priority. "Splnil jsem slib, zvedli jsme se z kolen, nelitujeme se, nehádáme se, neflákáme se," uvedl.

Ve volbě nemá Hamáček protikandidáta. Novinářům ráno odmítl říct, jakou percentuální podporu bude považovat za úspěch.

ČSSD ruší kvóty i ústřední výkonný výbor, schválila nové stanovy

ČSSD nebude mít kvóty pro zastoupení žen na kandidátních listinách do některých voleb a v nejužším stranickém vedení nebude muset být aspoň jedna žena. Podle nových stanov, jejichž návrh dnes schválili delegáti sjezdu v Hradci Králové, také zanikne ústřední výkonný výbor, což je nyní nejvyšší stranický orgán mezi sjezdy.

Ústřední výkonný výbor nahradí nová podoba předsednictva, tedy širšího vedení ČSSD. V předsednictvu budou další zástupci stranických krajských organizací. Mělo by mít asi šest desítek členů, což je v porovnání s nynějším ústředním výkonným výborem zhruba třetina.

Ve stanovách už nebude ustanovení, podle kterého aspoň 40 procent všech kandidátů do Sněmovny a do zastupitelstev krajů musí tvořit lidé opačného pohlaví, než je většina kandidátů. Místní stranické organizace budou muset mít podle schválených stanov licence, předsednictvo tedy o nich bude mít přehled a licence bude moci odebírat. Stanovy nově upravují například i pravidla pozastavování stranického členství a vylučování členů a elektronické hlasování.

Nové stanovy jsou výrazně kratší než současná pravidla vnitřního chodu strany. Předkladatelé si od nich slibují větší akceschopnost stranických orgánů. Připouštějí ale další úpravy dokumentu.

Některé změny v návrhu provedl sjezd už dnes podle požadavků předsednictva v reakci na některé kritické hlasy z frakcí, jako jsou sociálnědemokratičtí senioři a ženy. Individuální pozměňovací návrhy, jak zazněly od delegátů z pléna, sjezd nepřijal.

Nové stanovy budou účinné po registraci na ministerstvu vnitra.

Do volby předsedy ČSSD se přihlásil i pardubický sociální demokrat Jaromír Landsman. Jak se později ukázalo, do klání zasáhnout nemůže. Nesplňuje totiž podle informací ČTK podmínku délky členství v sociální demokracii, aby mohl kandidovat. Dosavadní šéf Jan Hamáček tedy bude v dnešní volbě na stranickém sjezdu v Hradci Králové jediným kandidátem.

Landsman neměl od krajských organizací ČSSD žádnou nominaci do stranického vedení. Podle informací ČTK sesbíral podporu nejméně deseti delegátů sjezdu a mohl se tak do volby přihlásit. Podmínku nejméně čtyřletého členství v sociální demokracii ale nenaplňuje. Do ČSSD Landsman vstoupil podle informací ČTK v prosinci 2017.

Delegáti sjezdu budou volit také místopředsedy. Nominace krajských organizací ČSSD do funkce prvního místopředsedy posbíral nynější řadový místopředseda Roman Onderka. Pozice není ve straně obsazena od loňského podzimu, co na ni kvůli sporům s dalšími členy vedení o směřování sociální demokracie rezignoval Jiří Zimola.

Souboj se na nynějším sjezdu může odehrát o funkce řadových místopředsedů. Na pět míst chtějí kandidovat s nominacemi krajských organizací ministryně práce Jana Maláčová, ministr zahraničí Tomáš Petříček, místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel, starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, poslanec Ondřej Veselý, ministr kultury Antonín Staněk a šéf sociálních demokratů v Libereckém kraji Jan Mečl. Podle kuloárových informací je možné, že Staněk a Mečl se nakonec o místo v nejužším stranickém vedení ucházet nebudou. Bez nominace regionálních organizací hodlá do volby vstoupit bývalá mluvčí ČSSD i vlády Lucie Orgoníková.

Na sjezdu ČSSD zněly výzvy k většímu sebevědomí

Prezident Miloš Zeman v Hradci Králové veřejně podpořil před květnovými evropskými volbami sociální demokraty. Prohlásil, že je hodlá volit. V první den volebního sjezdu ČSSD se prezident při projevu také dotkl svého doporučení sociální demokracii, aby vstoupila do vlády s hnutím ANO, zpochybnil současné nízké preference sociálních demokratů a vyzval stranu, aby nezapomínala na široký okruh voličů, který vedle zaměstnanců zahrnuje i důchodce.

Na programu dvoudenního sjezdu je volba vedení strany na další dva roky, návrh změn stanov, které mimo jiné nově nepočítají s ústředním výkonným výborem, zhodnocení vládní spolupráce s ANO či příprava voleb do Evropského parlamentu.

Předseda strany Hamáček odmítl názor, že ČSSD splnila svou historickou úlohu a je mrtvá. Podle něj se strana rozhodla správně, že do vlády s ANO loni vstoupila, a zmínil například růst platů ve veřejné sféře a minimální mzdy, zvýšení důchodů a zrušení karenční doby. Zdůraznil, že ČSSD je ve vládě s hnutím ANO jediná levicová strana. Podle něj se také od loňského podzimu ČSSD změnila, je jednotná a pracuje pro voliče. Hamáček se vyslovil pro schválení návrhu nových stanov, které ČSSD podle něho posunou do 21. století, a varoval před poraženectvím.

Sociálnědemokratické špičky na sjezdovém podiu prezentovaly konkrétní kroky ČSSD, například růst důchodu nebo zvýšení příspěvků na péči.

Dnešní vystoupení prezidenta Zemana komentovali politici z jiných stran. Například předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) označil projev za nezvykle vstřícný k ČSSD, podle předsedy ODS Petra Fialy je evidentní, že Zeman potřebuje ČSSD k podpoře své vlády. Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil označil Zemanovu podporu ČSSD za paradoxní, když prezident stranu dosud poškozoval. Objevili se i názory, že Zeman zaútočil na sjezdu na liberály v sociální demokracii.