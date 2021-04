Hamáček obhájil půl roku před volbami funkci předsedy ČSSD

Praha - Vicepremiér Jan Hamáček obhájil funkci předsedy vládní ČSSD. V prvním kole on-line hlasování dnešního sjezdu porazil díky 140 hlasům z 270 vyzyvatele ministra zahraničí Tomáše Petříčka a poslankyni Kateřinu Valachovou. Hamáček po zvolení řekl, že sociální demokraty čeká před sněmovními volbami šest měsíců tvrdé práce. Slíbil, že se strana pod ním udrží ve Sněmovně. Podle politologů je pro Hamáčka znovuzvolení velká výzva. Statutárním zástupcem Hamáčka se opět stal Roman Onderka.

Hamáček v prvním kole získal podporu 140 delegátů, Petříček obdržel 95 hlasů a Valachová 23. Všechny kandidáty odmítlo 12 účastníků sjezdu s právem hlasovat. "Jsem připraven udělat maximum a pracovat na sto procent. Věřím, že to vidíme stejně. Pojďme do toho, zvládneme to. Slíbil jsem, že sociální demokracii do Sněmovny dovedu, a na tom trvám," řekl Hamáček.

Dosavadní místopředseda Petříček k vítězství Hamáčkovi poblahopřál a současně poděkoval těm, kdo věřili jeho vizi. Také Valachová poděkovala všem za podporu a soupeřům za férový souboj. Podle serveru Lidovky.cz by měl Hamáčkův soupeř Petříček skončit v čele ministerstva zahraničí. Podle zdrojů serveru se do funkce vrátí Lubomír Zaorálek, kterého v čele ministerstva kultury vystřídá poslanec ČSSD Jan Birke. Hamáček na dotaz ke změnám ve vládě uvedl, že by výhrady k některému ministrovi za svou stranu sdělil nejdříve jemu. Doplnil také, že žádnému ministrovi "bianco šek" do voleb nedává.

ČSSD podle něj čekají další jednání o volební spolupráci se Zelenými. Také v tomto případě nechce nic vzkazovat přes média. "My si sedneme a budeme hovořit, jaké jsou možnosti spolupráce. Nijak nezastírám, že diskuse v sociální demokracii je složitá," uvedl Hamáček. V kandidátské řeči dnes řekl, že strana musí prosazovat smysluplnou a šetrnou zelenou politiku. Odmítá ale zelený aktivismus vedoucí k nesmyslným zákazům. Spolupráci se Zelenými jednotlivým regionům vnucovat nechce. S návrhem společné cesty do voleb oslovil sjezd spolupředseda Zelených Michal Berg. Země, kde spolupracují zelení a sociální demokraté, představují ideál, ke kterému bychom měli směřovat a kde je vysoká kvalita života, shrnul, proč tyto dvě strany plánují spolupráci.

Hamáček se stal předsedou ČSSD v únoru 2018, o rok později ho ve funkci potvrdili delegáti znovu. Strana pod jeho vedením nezvrátila sestup preferencí a ve volbách ztrácela. V komunálních volbách v roce 2018 přišla téměř o polovinu mandátů, o rok později ztratila zastoupení v Evropském parlamentu. Loni neobhájila ani jeden z deseti mandátů v Senátu a v komoře jí zbyli jen tři zástupci, ze všech subjektů přišla také o nejvíce postů v zastupitelstvech krajů. Hamáček dnes delegátům slíbil, že ČSSD ve Sněmovně udrží.

Podle politologa Ladislava Mrklase je dnešní znovuzvolení Hamáčka do čela ČSSD určité potvrzení konzervativnějšího pojetí strany. Sjezd podle něj rozhodoval o tom, jestli se strana pustí před říjnovými sněmovními volbami do většího rizika, které by mohlo znamenat dynamičtější nárůst volebních preferencí, anebo vsadí na "jistotu v nejistotě". ČSSD se rozhodla pro to druhé a pro Jana Hamáčka to bude velká výzva, uvedl Mrklas. Podle politologa Jana Kubáčka je strana unavená, nejistá. Delegáti podle něj vsadili na Hamáčkovu popularitu, uvědomují si, že je sociální demokracie ve složité kondici, ale přece jen má voliče. Popularitu Hamáčka, který je ministrem vnitra a stojí v čele Ústředního krizového štábu, připomněla i politoložka Vladimíra Dvořáková. Podle ní je problémem ČSSD nyní to, že se o ní mluví jako o straně, u které není jisté překročení potřebné pětiprocentní hranice pro vstup do Sněmovny. "Tato situace řadu voličů odradí a raději dávají svůj hlas někomu jinému," řekla ČTK Dvořáková.

Premiér Andrej Babiš (ANO) Hamáčkovi ke znovuzvolení pogratuloval. ČTK napsal, že čekal, že vicepremiér jeho kabinetu funkci obhájí. "Těším se na další spolupráci," řekl Babiš. Delegáti sjezdu ale během celodenní diskuse polemizovali o přínosech a ztrátách, které pro sociální demokracii plynou ze spolupráce s hnutím ANO. Valachová dokonce avizovala v případě svého zvolení, že vyvolá dohodovací řízení s ANO, a to včetně jeho možného vyústění v odchod z vlády. Hamáček spolupráci s ANO označil za nelehkou, vidí ale i výsledky, které přinesla. Na nesnadnou pozici Hamáčka na sociálních sítích poukázali gratulanti z řad opozice.

Statutárním místopředsedou ČSSD se znovu stal Onderka. Delegáti on-line sjezdu mu dali přednost před starostou Líšně Břetislavem Štefanem až v druhém kole volby potom, co ho podpořil Hamáček. Z 261 delegátů jich ve druhém kole Onderku podpořilo 137, Štefan získal 114 hlasů, pro žádného z dvojice nehlasovalo deset delegátů sjezdu. Onderka se v kandidátské řeči ohradil proti používání výrazu přežívání při popisu stavu strany, je podle něj třeba vítězit, nikoli pouze čekat na lepší období. Po volbě statutárního zástupce delegáti vybírají zbytek místopředsednictva.

Prvnímu dni on-line sjezdu ČSSD dominovala otázka výnosů a ztrát vládního angažmá. V diskusi, která společně s projevy funkcionářů a kandidátů trvala více než šest hodin, vystupovaly dva bloky sociálních demokratů. V čele prvního obhajoval Hamáček angažmá strany ve vládě, vyzdvihl zejména podíl sociálních demokratů na zvládnutí první vlny epidemie covidu-19. V druhém stáli kritici účasti sociálních demokratů v kabinetu, který podle nich zatěžuje Babišova minulost a jeho neschopnost a chaotičnost při řízení země v epidemii koronaviru.

Někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček řekl, že voliči vnímají sociální opatření vlády jako výsledek Babišovy práce. "Nám zbylo pár ministerských křesel a křesel náměstků, prodali jsme se za pár drobných," řekl. Podle Valachové kvůli vládnímu angažmá ČSSD krvácí.