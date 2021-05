Hamáček: O Vrběticích věděla i média, informace o handlu nedávají smysl

Praha - Členové vlády spolu s informacemi o zapojení ruských agentů do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 dostali od tajných služeb i zprávu, že s informacemi pracují média. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Nedává tak podle něj smysl verze serveru Seznam Zprávy, že Hamáček chtěl na plánované cestě do Moskvy vyměnit informace za dodávky vakcíny Sputnik V a uspořádání rusko-amerického summitu v Praze.

Hamáček potvrdil, že před vyhoštěním ruských diplomatů z ČR se v dubnu konala řada schůzek, včetně těch se zástupci tajných služeb. Zpráva webu Seznam Zprávy je však jinak podle Hamáčka plná lží, spekulací a šokovala ho. Hamáček je připraven okolnosti vysvětlit poslancům, protože se věc dotýká jeho, vládní sociální demokracie, ale i ministrových blízkých. "Jsem připraven za své dobré jméno ve Sněmovně bojovat," řekl.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) odmítl informace serveru Seznam Zprávy, že chtěl na plánované cestě do Moskvy vyměnit skandál související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích v roce 2014 za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V a uspořádání summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Šéf žalobců Pavel Zeman při schůzce s ministrem Hamáčkem rozhodně nenabyl dojmu, že by chtěl kauzu Vrbětice utlumit nebo ukončit.

"Článek je postaven na spekulacích a lžích, které žádný z účastníků nepotvrdil a nemohl potvrdit, protože se tak nestalo," uvedl Hamáček v dnešní tiskové zprávě. Informace odmítl i nynější ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD), který byl před jmenováním členem vlády Hamáčkovým náměstkem na vnitru. "To, co napsal Janek Kroupa o údajném plánu ministra Hamáčka, je naprostý nesmysl, lež a neprofesionální novinařina," sdělil Kulhánek ČTK.

Zhruba před dvěma týdny vypukla diplomatická roztržka mezi ČR a Ruskem. Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou ze dvou explozí munice ve Vrběticích důvodně podezřelí agenti GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády. Rusko reagovalo vyhoštěním 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Později česká diplomacie informovala o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce května a Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu".

Podle několika zdrojů webu Seznam Zprávy sdělil Hamáček plány své cesty účastníkům schůzky na ministerstvu vnitra 15. dubna. Mezi nimi podle serveru byli český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun a policejní prezident Jan Švejdar, později také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Beroun, Švejdar a Šimandl se podle zdrojů Seznam Zpráv snažili Hamáčka přesvědčit o tom, aby připravovanou cestu do Moskvy odvolal. Argumentovali tím, že v takovém případě žádný obchod není možný, natož, aby ho dělal ministr.

Všichni tři Seznam Zprávám potvrdili účast na schůzce, ne však konkrétní obsah jednání. "V každém případě všechna jednání byla vedena v zájmu České republiky, a to jak z pohledu zahraniční politiky, tak i bezpečnosti státu," sdělil serveru Šimandl.

Pivoňka podle zdrojů serveru původně Hamáčka podporoval, nakonec ale změnil názor. Měl to být právě on, kdo vicepremiéra posléze od cesty odradil, protože mu potvrdil, že by si Rusové případnou schůzku nahráli.

Pavel Zeman na schůzku dorazil později. Podle vyjádření pro Seznam Zprávy prezentoval reálné možnosti ukončení záležitosti, přičemž jednou z nich je odložení věci. Tuto argumentaci chtěl podle webu Hamáček využít při cestě do Ruska.

Hamáček dnes uvedl, že 14. dubna se na vnitru uskutečnilo několik schůzek za účasti ředitelů bezpečnostních složek, nejvyššího státního zástupce a velvyslance ČR v Moskvě. Jediným tématem byl ale podle něj dopad kauzy Vrbětice na bezpečnost státu a vztahy mezi ČR a Ruskem. "Mimo jiné z toho důvodu, že média měla prokazatelně část informací o kauze Vrbětice a hrozil jejich únik," poznamenal vicepremiér.

"V žádném okamžiku nebyl předmětem jednání jakýkoliv výměnný obchod s Ruskou federací. Tyto ničím nepodložené spekulace poškozují zájmy České republiky a nahrávají zájmům cizí moci," dodal Hamáček.

Hamáček ve středu 14. dubna oznámil, že odletí v pondělí 19. dubna do Moskvy jednat o dodávkách vakcíny Sputnik V. Cestu, kterou kritizovali premiér Andrej Babiš (ANO) i opozice, pak zrušil. Později ji označil za zastírací manévr kvůli postupu ČR po zveřejnění informací o kauze Vrbětice.

Šéf žalobců Zeman: Hamáček nechtěl kauzu Vrbětice utlumit nebo ukončit

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman uvedl, že při schůzce s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) rozhodně nenabyl dojmu, že by chtěl Hamáček kauzu Vrbětice jakýmkoliv způsobem utlumit nebo ukončit. Sdělil to dnes ve vyjádření na dotaz ČTK.

Zeman uvedl, že na schůzce ve čtvrtek 15. dubna nebyl od začátku. "Dorazil jsem až později, kolem půl desáté večer. V době, kdy jsem na schůzku dorazil, bylo jasné, že se žádná cesta do Ruska neuskuteční," popsal.

"Od samého počátku ale tvrdím, že je pouze jedna vyšetřovací verze a že nelze vyloučit, že trestní řízení skončí odložením věci. Pokud se nám nepodaří oba podezřelé vyslechnout nebo zajistit jejich přítomnost. Takový je zákonný postup," doplnil k vrbětické kauze.