Praha - Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček nechce, aby širší vedení sociální demokracie ČSSD hlasovalo o důvěrách v jednotlivé členy nejužšího stranického vedení. Sám ale členy ústředního výkonného výboru, kteří se dnes sešli v Hradci Králové, po neúspěchu v senátních a komunálních volbách o důvěru požádá. Předpokládá se, že ji dostane.

"Je to o předsedovi, aby určil směr a získal pro něj důvěru. Mělo by to být jen o mně... Nemyslím, že je čas, abychom hlasovali o jednotlivých členech vedení, na to máme sjezd," řekl novinářům před zahájením zasedání výboru Hamáček.

Podle kuloárových informací je možné, že padne návrh na hlasování o důvěře v prvního místopředsedu a jednoho z iniciátorů platformy Zachraňme ČSSD Jiřího Zimolu. Zimola se stal jedním z terčů kritiky na pátečním jednání předsednictva ČSSD, například za údajné rozdělování a neloajalitu.

Zimola před zasedáním ústředního výkonného výboru příliš sdílný nebyl. "Dohodli jsme se, že diskusi nebudeme mediálně prezentovat, a to platí i v tento okamžik," řekl. Na dotaz, zda požádá o důvěru, odpověděl, že by to chtěl nejprve říci spolustraníkům.

Platforma Zachraňme ČSSD doporučuje například výměnu některých sociálnědemokratických ministrů ve vládě s hnutím ANO a volá po přímé volbě předsedy. Hamáček zdůraznil, že straníky vyzve k jednotě. "To souvisí i s fungováním platformy. Není cestou, aby každý člen vedení měl svoji platformu. Mou platformou je sociální demokracie," řekl. ČSSD už by se podle Hamáčka měla přestat zabývat sama sebou a měla by se věnovat konkrétním tématům.

Nynější stranické vedení vzešlo z mimořádného sjezdu, který se uskutečnil letos v únoru a v dubnu po fiasku v loňských sněmovních volbách. Další volební sjezd plánují sociální demokraté na březen příštího roku.