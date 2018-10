Praha - Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nevidí důvod ke změnám v čele Bezpečnostní informační služby (BIS). Její šéf Michal Koudelka je podle něj profesionál, služba funguje dobře a změna by ji rozkolísala. Hamáček to řekl v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Uvedl také, že bezpečnostní rada státu projedná výroční zprávu o extremismu v původní podobě, v jaké ji experti vnitra připravili. Podle Nového deníku o změny textu usiloval Hrad, a to kvůli zmínkám o Okamurově SPD.

"BIS funguje bezproblémově. Michal Koudelka je špičkový profesionál. Nevidím důvod, proč ho měnit," řekl Hamáček. Dodal, že BIS dodává kvalitní a přesné informace a je s její prací spokojen. Ministr vnitra připomněl, že se na Koudelkovi shodla vláda.

Hamáček reagoval na vyjádření hlavy státu, podle níž není Koudelka člověk na svém místě. Zeman to řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy. Popřel také, že by naléhal na vládu či premiéra Andreje Babiše (ANO), aby Koudelku z čela BIS kabinet odvolal. Prezident, který jmenuje generály, ale zatím nevyhověl vládnímu návrhu na Koudelkovo povýšení do generálské hodnosti. Vláda to navrhovala už v květnu. "Nezvládneme (kabinet), aby byl generálem (Koudelka), nemůžeme prezidenta nutit," dodal ministr vnitra.

Podle šéfa opozičních lidovců Pavla Bělobrádka, který je šéfem sněmovní komise pro kontrolu BIS, Koudelka člověk na svém místě je a má zkušenosti "v boji proti špionům z Ruska i Číny". Pokud je v čele BIS, měl by se stát také generálem, míní Bělobrádek. "Snahy prezidenta nepůsobí příliš dobře. Je to nestandardní věc, to nás ale z Hradu už nepřekvapí," dodal.

Bezpečnostní rada státu se v brzké době bude zabývat také výroční zprávou o extremismu v Česku. Projednávat ji začala 18. září, pak ji ale odložila. Podle Hamáčka byl důvodem nedostatek času. Nový deník začátkem září informoval o tom, že o zásadní změny v dokumentu usiluje Pražský hrad, který tvrdí, že text je předpojatý a tendenční. Hradu prý vadí především zmínky o sněmovním hnutí Svoboda a přímá demokracie v souvislosti s extremismem.

"Byl podpořen původní text," řekl Hamáček s tím, že zásahy politiků do zprávy odmítá. Dodal, že vnitro předkládá dokument ve znění, v jakém ho zpracovaly odborné skupiny.