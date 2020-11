Hamáček nechtěl odhadnout, kdy mohou platit nové krizové zákony

Praha - Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nechtěl na dnešní tiskové konferenci po jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) odhadovat, kdy by mohla platit nová legislativa s alternativou k nouzovému stavu. Zda se ústavní předloha, která by zavedla celostátní stav nebezpečí pro případy epidemie či kyberútoků, využije i při epidemii covidu-19, není podle Hamáčka jisté. Ovlivní to podle něj vývoj epidemie a případně účinná vakcína.

Hamáček nepovažuje za problém, že všech pět stupňů protiepidemického systému (PES) vyžaduje trvání nouzového stavu. "Klíčová jsou ta opatření, nikoliv právní rámec. Pokud odborníci doporučují nějaká opatření, je třeba na to reagovat z hlediska platných zákonů," uvedl. Poslanci by měli ve čtvrtek projednat návrh kabinetu, aby místo do 20. listopadu nouzový stav trval do 20. prosince.

Hamáček nechtěl odhadovat, do kdy bude s ohledem na jeho předlohu nouzový stav nutné využívat. O novele krizové legislativy, která má vedle nouzového stavu a stavu ohrožení státu nově umožnit i vyhlašování stavu nebezpečí na celostátní úrovni, jednal v pondělí s opozicí. "Vypadnou ty nejvíc kritizované věci, po drobných úpravách a korekcích mám pocit, že žádná strana s výjimkou SPD se nevyjádřila zásadně proti," uvedl.

Zda bude kabinet moci využívat stav nebezpečí i při současné epidemii, není podle Hamáčka jasné. "Bude to záviset na celé řadě faktorů, klíčovým je asi vakcína," řekl na dotaz ČTK. Nepovažuje ale za realistické, že by byla novela ústavního zákona o bezpečnosti schválena za několik týdnů. "Budeme se pohybovat spíš v měsících, pokud se to povede. Je potřeba to odpracovat," uvedl.

Hamáček dnes uvedl, že ohledně epidemie je mírně optimistický. "Ukazatele pro skóre PES ukazují, že jsou relativně dobré zprávy z hlediska reprodukčního čísla, ostatní tři ukazatele jsou ale stále velmi vysoké," řekl. Kapacity lékařského systému jsou nadále naplno využité, dodal. Podle Hamáčka by řada zemí s méně robustním lékařským systémem už epidemii v českém rozsahu nezvládla. Dalším faktorem je podle něj obrovské nasazení lidí "v první linii boje s nákazou".

Piráti a Starostové a nezávislí dříve varovali například před tím, že původní návrh vnitra by umožnil vládě neomezeně odkládat volby. Podle aktuální dohody by se ale neměla měnit stávající úprava, která umožňuje posunout jejich konání v krizových stavech zákonem nejvýše o půl roku.