Praha - Předseda ČSSD Jan Hamáček vyzval dopisem premiéra Andreje Babiše (ANO), aby navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi jmenovat ministrem zahraničních věcí dosavadního náměstka Tomáše Petříčka (ČSSD). Sociální demokraté tak ustoupili ve sporu o nominaci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD), kterého do čela diplomacie odmítl v červnu jmenovat prezident Miloš Zeman. Babiš nominaci Petříčka na ministra akceptuje. Opozice Petříčka kritizovala pro nedostatek zkušeností, označila ho i za prodlouženou ruku Pocheho.

Hamáček původně avizoval, že situaci vyřeší až po říjnových volbách, nicméně s nynějším řešením vyšel na veřejnosti nakonec hned v okamžiku, kdy se ukázalo jako "průchodné a adekvátní". S Pochem o změně nominace mluvil, europoslanec ji podle něj akceptoval. Poche ČTK řekl, že Petříček je vynikající volba.

Šestatřicetiletý Petříček byl Pocheho asistentem v Evropském parlamentu, od srpna je náměstkem ministra zahraničí. V tiskovém prohlášení dnes uvedl, že je potěšen důvěrou, kterou do něj sociální demokracie vložila. Chce se sejít s premiérem a prezidentem a mluvit s nimi o své případné účasti ve vládě.

"Akceptuji to, že je to nominace ČSSD, chápu to tak, že problém je vyřešen," řekl Babiš deníku Právo. Poche podle něj ministrem nebude a může se vrátit do Bruselu. Europoslanec nyní působí na ministerstvu zahraničí jako politický tajemník.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček předpokládá, že Zeman bude o věci mluvit s Babišem. Očekává, že příležitost k tomu bude na schůzce prezidenta s premiérem 2. října v Lánech.

Opoziční strany mají k nominaci výhrady. Předseda ODS Petr Fiala kritizoval to, že šéfem diplomacie má být člověk bez větších politických zkušeností, jehož názory navíc nejsou veřejnosti známy. Podobně se vyjádřil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Pro KSČM, která vládu toleruje, byla nominace překvapením a komunistický poslanec Leo Luzar uvedl, že Petříček je pro něj nepopsanou kartou.

Piráti kritizovali spojení Petříčka s Pochem, podle nich bude navrhovaný ministr pouze loutkou ovládanou odmítnutým europoslancem. Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) mluvil o ponížení české zahraniční politiky, podle něj se ČSSD místo volby významné osobnosti rozhodla upřednostnit zájmy své pražské organizace. Petříček je stejně jako Poche členem pražské ČSSD, v říjnových komunálních volbách kandiduje na starostu Prahy 7.

Zeman v červnu odmítl Pocheho jmenovat ministrem zahraničí, kritizoval mimo jiné europoslancův postoj k migraci. Ke kritice Pocheho se později připojil i Babiš. Od jmenování vlády byl řízením diplomacie pověřen Hamáček, který je současně ministrem vnitra. Opozice dlouhodobě kritizovala fakt, že Česko nemá plnohodnotného ministra zahraničí.