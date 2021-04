Hamáček: Návrh na povýšení Koudelky má smysl i přes Zemanův postoj

Praha - Navrhnout jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky generálem má podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) smysl navzdory odmítavému postoji prezidenta Miloše Zemana. Hamáček novinářům řekl, že se jedná o výraz podpory a důvěry vlády v práci kontrarozvědky. Kabinet dnes odpoledne pravděpodobně navrhne povýšení Koudelky, v předchozích pěti případech Zeman nevyhověl.

Zeman o víkendu uvedl, že k povýšení Koudelky do hodnosti brigádního generála zatím nevidí důvod. V pořadu Partie televize Prima ale naznačil, že by Koudelku mohl povýšit příští rok po vyšetření výbuchů ve Vrběticích. Zeman dosud nevyhověl pěti návrhům na Koudelkovo povýšení. Naposledy jej opomenul při jmenování loni v říjnu. Proti Koudelkovi i kontrarozvědce má výhrady dlouhodobě.

Vláda Koudelkovo jmenování generálem zdůvodňuje vysokými profesními a osobními kvalitami a také velmi dobrými výsledky dosahovanými BIS. Podle Hamáčka má smysl návrh schválit i přes Zemanův postoj. "Je to výraz ocenění ze strany vlády. Už jen to samotné navržení je výraz důvěry a podpory v práci. Konečné slovo má prezident, ale to neznamená, že by měla vláda na to úsilí rezignovat," řekl Hamáček

O BIS se poslední týden hovoří v souvislosti se zjištěními o zapojení ruských agentů do explozí v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) chce práci kontrarozvědky pro českou bezpečnost ocenit a navrhla, aby Koudelka obdržel státní vyznamenání. Udělování vyznamenání rovněž patří mezi pravomoci prezidenta.