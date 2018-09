New York - Ne všechny země včetně těch ve východní Evropě si mohou zvolit vlastní orientaci v zahraniční politice, aniž by ohrozily svou svrchovanost a územní celistvost. Ve svém vystoupení na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku to řekl český ministr zahraničí Jan Hamáček, který zastupuje Českou republiku. Přítomným připomenul, že anexe ukrajinského poloostrova Krymu je očividné porušení mezinárodního práva. Svůj projev zahájil připomínkou smyslu existence OSN, jímž je ochrana míru, lidských práv, spravedlnosti a sociálního pokroku.

Nejde podle něj o západní nástroje, ale o univerzální hodnoty, o něž by měly usilovat všechny členské státy OSN. K řešení úkolů, které před OSN stojí, je podle ministra třeba, aby OSN přistoupila k obtížným strukturálním a politickým reformám. "Všichni chápeme, že je potřeba zreformovat Radu bezpečnosti OSN tak, aby odrážela realitu dnešního světa. Bohužel v minulých letech ji charakterizuje blokovací taktika spíše než spolupráce. Toto selhání se projevuje v několika brutálních konfliktech od Sýrie po Jemen," sdělil ministr.

Dějiny podle něj učí, že nejlepším lékem konfliktů a násilí je respekt k lidským právům. Lidskoprávní pilíř OSN trpí chronicky nedostatkem financí a je přehlížen, a to se musí změnit, dodal ministr. Důležitým hlasem je podle něj Rada OSN pro lidská práva a Hamáček přítomné požádal o podporu České republiky, která usiluje o členství v radě pro období 2019-2021.

V debatě o prevenci konfliktů se nelze nezmínit o likvidaci jaderných zbraní a boji proti terorismu, pokračoval ministr. Připomenul, že ČR má velvyslanectví v Pchjongjangu a má zájem na zlepšení situace na Korejském poloostrově. S velkými nadějemi sleduje jak mezikorejské rozhovory, tak dialog mezi USA a KLDR.

Přes své porážky je teroristická organizace Islámský stát stále aktivní a ve světě operují také další teroristické skupiny. V boji proti nim je třeba dospět ke všeobecné úmluvě o mezinárodním terorismu, jak to ve Valném shromáždění OSN v roce 2016 řekl český prezident Miloš Zeman, sdělil ministr. Vyzval k dohodě o mezinárodní definici terorismu, která umožní stanovit trestí odpovědnost teroristů.

Hamáček dále připomenul výročí, jež si letos ČR připomíná - jednak 50 let od vstupu vojsk Varšavské smlouvy a 100 let od vzniku Československé republiky. Projev zakončil odkazem na prvního prezidenta ČSR Tomáše Garrigua Masaryka, který řekl, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Totéž musí platit o Spojených národech, a proto je třeba usilovat o vzpruhu zakládajících ideálů této ušlechtilé organizace, zakončil své vystoupení ministr.