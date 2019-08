Hamáček na MF jedná o penězích pro policii a na digitalizaci

Praha - Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) bude pro rozpočet svého resortu na příští rok požadovat peníze navíc pro Policii ČR a také na podporu vládního programu Digitální Česko. Řekl to novinářům před dnešním jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovu (za ANO). Připomněl, že se už podařilo vyjednat zhruba 400 milionů korun navíc pro hasiče. Dnešní schůzka se týká pouze rozpočtu pro ministerstvo vnitra, o dalších ministerstvech, která vedou ministři z ČSSD, jednat nebude, dodal Hamáček.

"U policie to je hlavně o obměně techniky a zejména osobních vozidel, tam ten dluh je obrovský," řekl Hamáček. Na jednání dorazil i policejní prezident Jan Švejdar. Další peníze bude Hamáček chtít na rozvoj digitalizace. Dodal, že za další ministerstva ČSSD dnes jednat nebude. "Toto je jednání pouze o rozpočtu ministerstva vnitra, uvidíme, jak skončí to první kolečko, máme čas do konce srpna," doplnil.

Ministryně financí Alena Schillerová dnes po jednání s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (oba za ANO) řekla, že má vyřešené peníze pro hasiče a chce se postarat o to, aby je dostali v lednu 2020 do rozpočtu tak, jak se dohodlo. Připravena je i na jednání o penězích pro policii. Uvedla, že je připravena ke kompromisům, protože je policie důležitá.

Schillerová počátkem srpna jednala o úpravě rozpočtů s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem a ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem. S Tomanem se dohodla na zvýšení jeho rozpočtové kapitoly o jednu miliardu a s Petříčkem na navýšení o 253 milionů korun na provoz velvyslanectví a nástroje pro předcházení nelegální migraci. Náměstek René Schreier pověřený vedením ministerstva kultury se ve čtvrtek se Schillerovou dohodl na navýšení rozpočtu o 440 milionů korun.

V úterý by měla na MF přijít jednat ministryně práce Jana Maláčová. Schillerová dnes zopakovala, že požadavek ministerstva práce a sociálních věcí na 11 miliard Kč navíc ze státního rozpočtu pro příští rok je nereálný. "Já už jsem řekla, že 11 miliard pro MPSV je nereálné, to skutečně nemám na rozdělení ani do těch zbývajících resortů. Já jsem připravena k nějakému kompromisu, ale budu se o něm bavit až z očí do očí s paní ministryní (Janou Maláčovou)," řekla Schillerová.

Vládní sociální demokraté dříve uvedli, že podpoří rozpočet na příští rok, pokud se zohlední potřeby policie, hasičů a ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). To požaduje navíc 11 miliard korun. Ministryně práce a sociálních věcí Maláčová (ČSSD) postrádá peníze na plánovanou změnu IT systémů, sociální služby či dotace obcím.