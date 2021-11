Hamáček: MV zatím k celostátnímu nouzovému stavu nevidí důvod

Praha - K celostátnímu vyhlášení nouzového stavu kvůli covidu-19 nejsou aktuálně podle ministerstva vnitra splněné zákonné požadavky. Novinářům to po dnešním zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) řekl jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD). Pro dodržení zákonného postupu by měla čtveřice epidemií nejvíce postižených krajů uspořádat nejdříve zasedání vlastních krizových štábů a zvážit vyhlášení stavu nebezpečí na svém území, uvedl.

Ministerstvo zdravotnictví podle Hamáčka chce nouzový stav vyhlásit kvůli tomu, aby mohla být v některých krajích uložena pracovní povinnost medikům. Krizové štáby těchto krajů by ale měly nejprve zvážit, zda situace vyžaduje nástroje krizového zákona a případně vyhlásit stav nebezpečí na svém území, doplnil. "Pokud se ukáže, že nejsou schopny zvládnout situaci vlastními prostředky, mohly by se obrátit na vládu, aby vyhlásila nouzový stav, ale to bych očekával, že bude nějakou dobu trvat," řekl Hamáček.

V pátek přibylo 22.945 potvrzených případů covidu, zhruba o 8700 více než před týdnem. V sobotu byl nárůst 14.402 nakažených, nejvíce za volný den od začátku epidemie. V nemocnicích je s koronavirem téměř 5000 lidí. Počet úmrtí s covidem v ČR přesáhl 32.000. Na 100.000 obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 978 nakažených, incidenční číslo se tak poprvé dostalo přes hranici 900. Nejhorší situace je na Moravě a ve Slezsku, například v Olomouckém kraji je incidence téměř 1400.