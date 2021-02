Hamáček: MV oslovilo šest dodavatelů kvůli testování ve školách

Praha - Ministerstvo vnitra dnes oslovilo dodavatele a výrobce šesti typů testů, které by se mohly používat k testování na covid-19 ve školách. Dodavatele vybere podle informace o ceně a harmonogramu dodávek, a to co nejrychleji. ČTK a České televizi to dnes ve Sněmovně řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ministerstvo zdravotnictví má podle něj také připravit návrh očkování učitelů. Využít by se podle Hamáčka mohla vakcína AstraZeneca, která nevyžaduje tak náročné podmínky pro skladování jako očkovací látky od firem Pfizer/BioNTech a Moderna.

Kvůli opatřením proti epidemii jsou nyní otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol, ostatní mají výuku na dálku. Zástupci vlády v uplynulých dnech opakovali, že další žáci se začnou do školy vracet od 1. března.

Ministerstvo zdravotnictví podle Hamáčka doporučilo k testování ve školách šest testů, na jejichž výrobce a dodavatele se ministerstvo vnitra dnes obrátilo s žádostí o zaslání nabídky. "To znamená, chceme vědět cenu a chceme vědět harmonogram dodávek a podle toho vybereme dodavatele," uvedl. Rozhodnutí by mělo být co nejrychlejší, dodal.

Jako první by se podle vlády měli do lavic vrátit 1. března závěrečné ročníky středních škol. Podmínkou je zajištění testování. Například dodavatel testů LEPU, které se používají v Rakousku, jímž by se vláda chtěla inspirovat, může podle podkladů ministerstva školství zajistit dodávky milionů testovacích sad zhruba měsíc od objednávky.

Hamáček dnes také řekl, že všechny testy, které jsou nyní k dispozici na trhu v ČR, vyžadují asistenci zdravotníka, a nejsou tedy schválené pro takzvané samoodběry. Podle záměru vlády by si žáci ve školách měli dělat právě samoodběry, a to z kraje nosu. Podle Hamáčka je potřeba, aby si výrobce požádal o výjimku ministerstva zdravotnictví, že testy mohou používat lidé sami. "To já pokládám za naprostou prioritu a budu rád, když to rychle vyřešíme a testy budou k dispozici," řekl.

Rada vláda pro zdravotní rizika podle něj dnes diskutovala rovněž o přednostním očkování učitelů. "Ministerstvo zdravotnictví má za úkol připravit návrh dalšího postupu," uvedl. "Samozřejmě nabízí se možnost využít vakcínu AstraZeneca, která z hlediska manipulace je jednodušší než Pfizer nebo Moderna," řekl. Podle něj je ale potřeba nejdřív najít způsob organizace očkování tak, aby to nepřetížilo registrační systém a očkovací místa. "Je to v procesu řešení," uzavřel.