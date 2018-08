Praha - Vicepremiér Jan Hamáček, ministryně práce Jana Maláčová (oba ČSSD) a předák odborové konfederace Josef Středula budou dnes spolu jednat o růstu platů ve veřejném sektoru. Odbory požadují zvednutí platových tarifů o deset procent všem pracovníkům. Hamáček i Maláčová už dřív řekli, že odborářský požadavek podporují. Návrh rozpočtu na příští rok počítá se zvýšením sumy na platy o šest procent a u učitelů o 15 procent. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se nemělo přidávat plošně, ale víc by si měli přilepšit pedagogové a špatně placené profese.

Ve veřejných službách a správě loni podle informačního systému o průměrném výdělku pracovalo přes 634.700 zaměstnanců. Průměrný hrubý plat dosáhl 31.968 korun. Polovina pracovníků vydělávala víc než 29.840 korun hrubého. Částky jsou vyšší než v soukromém sektoru.

Živé video z TK po jednání Hamáčka a Maláčové se Středulou. TK se očekává v 11:00.

Ministerstvo práce propočítávalo tři varianty přidání od ledna - vládní, odborářskou a kompromisní. Ve všech by do tarifu putovaly téměř dvě třetiny sumy, třetina by byla na odměny. Odbory žádají zvýšení tarifů všem pracovníkům o deset procent, ozbrojeným silám o čtyři procenta. Vláda by zvedla tarify o deset procent jen učitelům. Nejméně by ho upravila vojákům a policistům, a to o dvě procenta. Kompromisní varianta přiznává deset procent k tarifu učitelům i nepedagogickým a technickým pracovníkům, ostatním pak odstupňovaně zvyšuje tarify o něco víc než vládní návrh.

Odbory se s kabinetem v červenci dohodly na tom, že by rozhodnutí o přidání mohlo padnout v polovině srpna. Vládní návrh by vyšel na 22,3 miliardy korun. Kompromisní varianta by stála o 3,8 miliardy víc a odborářská o 4,4 miliardy víc.