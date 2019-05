Praha - Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček má okruh kandidátů na ministra kultury, s některými se v nejbližší době sejde. Hamáček to dnes řekl ČTK. Nástupce současného ministra Antonína Staňka (ČSSD), který se rozhodl ke konci května rezignovat, by podle Hamáčka měl stabilizovat resort a připravit výběrová řízení na šéfy Národní galerie Praha (NGP) a Muzea umění Olomouc (MUO). Hamáček je v současnosti v zahraničí, do Česka se vrací v pátek.

Ohledně toho, zda bude hledat ministra mezi známými tvářemi ČSSD, nebo by mohl překvapit jako v minulosti nominací nynějších ministrů Tomáše Petříčka a Jany Maláčové, nechtěl být Hamáček konkrétní. "Až budu mít jméno ministra, tak ho představím," sdělil Hamáček ČTK. Okruh kandidátů má. "V nejbližší době se s některými sejdu. Hlavním úkolem nového ministra bude stabilizovat resort a připravit výběrová řízení na NGP a MUO," uvedl.

Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová dnes ČTK řekla, že Staňkovo rozhodnutí respektuje a považuje ho za ryze osobní věc. "Výběr a nominace nového ministra je plně v kompetenci předsedy. Předpokládám, že nás jako vedení strany se svým návrhem seznámí, výběr je ale opravdu na panu předsedovi, který má mou plnou důvěru a podporu," uvedla.

Hamáček připomněl, že příští čtvrtek se kvůli situaci sejde s prezidentem Milošem Zemanem. Vedení ČSSD pak příště zasedne v neděli 26. května předtím, než budou sociální demokraté v Lidovém domě společně očekávat výsledky voleb do Evropského parlamentu. Mluvčí ČSSD Barbora Kalátová ČTK řekla, že se nejedná o mimořádnou schůzku, ale o pravidelné jednání.

Staněk neustál kritiku, která se na něj snesla kvůli odvolání šéfa NGP Jiřího Fajta a MUO Michala Soukupa. Ve středu oznámil, že rezignuje ke konci května. V dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO) napsal, že se rozhodl vyhovět Hamáčkově výzvě, za svými rozhodnutími ve funkci si ale stojí. Zeman, který demise ministrů přijímá, se kromě Hamáčka setká také v úterý 28. května se Staňkem a příští pondělí s Babišem.

Sociální demokracie nemá zástupce ve sněmovním podvýboru pro kulturu, ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ji reprezentují bývalá ministryně školství Kateřina Valachová a někdejší šéf diplomacie Lubomír Zaorálek. Mezi možnými adepty na funkci ministra se zatím objevuje především jméno Kateřiny Kalistové, která je na ministerstvu kultury náměstkyní pro řízení sekce živého umění. Na dotazy, zda by o nabídce uvažovala a zda ji Hamáček oslovil, odpověděla dnes Kalistová ČTK v obou případech, že nikoliv.

Zájem o post striktně vyloučil statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka. "Já byl jedním z těch, kdo byl proti vstupu do vlády, byl by to paradox, kdybych měl zájem o to v té vládě zasednout. Mě si mohou všechna média vyškrtnout," řekl ve středu České televizi Onderka.

Staněk se předloni ucházel o funkci předsedy ČSSD, dostal však jen 21 hlasů z 530 delegátů. Neuspěl pak ani ve volbě místopředsedů, což se zopakovalo i na letošním sjezdu. Už pár měsíců od loňského červnového jmenování vlády se spekulovalo o nespokojenosti některých sociálních demokratů s tím, že Staněk není jako ministr dost vidět. Na jeho výměnu tlačila například platforma Zachraňme ČSSD kolem tehdejšího statutárního místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly, kritizoval ho také Onderka.

Užší vedení sociální demokracie minulý týden Staňkovi uložilo, aby do konce května připravil výběrová řízení na šéfy NGP a MUO. Staněk dostal také za úkol zklidnit situaci v kultuře. Hamáček se ministra kultury zastával a odmítal, že by navrhl jeho odvolání. Podle zdrojů ČTK však podpora ministra v ČSSD strmě klesala a Staněk se nakonec se stranickým předsedou dohodl, že tento týden odstoupí.