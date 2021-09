Hamáček má dnes vypovídat kvůli své neuskutečněné cestě do Moskvy

Praha - Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) by měl dnes vypovídat na policii kvůli okolnostem své neuskutečněné cesty do Moskvy, kterou překazilo odhalení v kauze výbuchů ve Vrběticích. Případem se od května zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), podle jejího ředitele Jiřího Mazánka by mělo být vyšetřování uzavřeno do půl roku.

Hamáček o dnešní výpovědi mluvil v nedělním pořadu Partie televize Prima. "Pravdivě popíšu, jak to probíhalo. Je evidentní, že tam k žádnému trestnému činu nedošlo," prohlásil. Podnětem vyšetřování byla informace serveru Seznam Zprávy, podle které Hamáček chtěl odcestovat v dubnu do Moskvy, aby tam získal vakcíny proti covidu-19 výměnou za informace o vyšetřování výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.

Krátce před chystanou cestou premiér Andrej Babiš (ANO) a Hamáček zveřejnili, že za výbuchy byli podle českých bezpečnostních složek příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU. Hamáček tvrzení o výměně informací o výbuších za vakcíny opakovaně popřel, na server Seznam Zprávy podal žalobu. NCOZ koncem května požádala Sněmovnu, aby jí poskytla záznamy z jednání stálé sněmovní komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, které se týkalo kauzy Vrbětice.