Hamáček kritizuje ČT, Maláčová se podle něj omlouvat nemusí

Praha - Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček nevidí důvod k tomu, aby se ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) omlouvala premiérovi Andreji Babišovi (ANO) za to, že ho označila za debila. Záznam slov ministryně pořízený mimo kameru po skončení rozhovoru zveřejnila Česká televize (ČT) v nedělním pořadu 168 hodin. Hamáček dnes rádiu Impuls řekl, že událost nejvíc vypovídá o etice ČT, chování televize je podle něj v tomto případě za hranou. Vyjádření České televize ČTK zjišťuje.

"To je bordel, co ten Babiš udělal. A teďkon to všichni musíme slíznout. To je debil, pardon, s prominutím," uvádí Maláčová v odvysílaném záznamu. Hamáček k tomu řekl, že ČT se specializuje na to, že se tváří, že vypíná kameru a pak čeká, "na čem politika uloví". Podle předsedy sociálních demokratů je taková žurnalistika za hranou.

Maláčová serveru CNN Prima News řekla, že se vyjádřila v emocích. "Když máte velkou zodpovědnost, bez nich to prostě někdy nejde, nejsem robot. Jsme uprostřed druhé vlny pandemie a pro mě je priorita řešit tyto bezprecedentní problémy než jeden výrok," uvedla ministryně.

Pokud by se Maláčová vyjádřila na záznam, byla by situace jiná, míní Hamáček. "Kdyby to bylo na záznam, tak neřeknu ani popel a paní ministryně by se měla omluvit. Tohle ale byl podraz ze strany České televize," řekl. K omluvě proto nevidí důvod. "Ani na koaliční radě jsme o tom nemluvili, z mého pohledu je to za námi," dodal.