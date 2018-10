Praha - Předseda ČSSD Jan Hamáček zkritizoval svého předchůdce v čele strany Milana Chovance za obsah dopisu straníkům, který dnes publikoval na facebooku. Bývalý ministr vnitra v něm doporučuje ČSSD odejít z vlády a případně tolerovat nově vzniklé vládní uskupení. Hamáček takovou možnost v prohlášení zaslaném ČTK odmítl a vyzval členy ČSSD k tomu, aby své výhrady neřešili prostřednictvím médií. O víkendu čeká ČSSD v Hradci Králové jednání ústředního výboru, který bude diskutovat o výsledcích komunálních a senátních voleb.

Chovanec v dopisu hovoří o tom, že pro ČSSD by byla nejlepší opoziční role. Nyní podle něj působí strana jako nesrozumitelná a rozhádaná parta, které jde jen o to, aby se za každou cenu udržela u moci. ČSSD doporučil opřít se o úspěšné komunální politiky, soustředit se na dvě hlavní témata a odejít z vlády. "Nelze nadále zůstávat nedůstojným fíkovým listem této vlády. Měli bychom jasně formulovat naši cestu, jak z kabinetu odejít a případně tolerovat nově vzniklé vládní uskupení," uvedl.

Hamáček kritizuje už to, že se dopis dostal na veřejnost. "ČSSD strašně poškozuje, že si vyřizuje účty přes média. To ostatně ještě ve funkci úřadujícího předsedy tvrdil kdysi Milan Chovanec. Dnes však zveřejnil svůj údajný dopis straníkům, a to prostřednictvím médií. Do mé e-mailové schránky do této doby žádný takový dopis nedorazil," napsal Hamáček.

Současný předseda ČSSD připomněl, že po loňském červnovém odstoupení premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) z čela strany vedl Chovanec v pozici statutárního místopředsedy sociální demokraty do sněmovních voleb. "Kandidoval na předsedu a skončil jako třetí," uvedl Hamáček. Připomněl také, že Chovanec v červenci navzdory výsledku interního referenda ČSSD nepodpořil v hlasování o důvěře vládu s ANO. "Neváhal se tak v přímém přenosu vysmát rozhodnutí našich členů," napsal Hamáček. Chovanec svou omluvenku při hlasování zdůvodnil tím, že menšinový kabinet musel spoléhat na podporu KSČM.

Chovanec podle Hamáčka nenabízí žádný recept. "Myslí vážně, že z vlády odejdeme jen proto, abychom ji vzápětí ve Sněmovně tolerovali?" uvedl Hamáček. Vše chce řešit na jednání orgánů strany. "Zopakuji jen, že pokud někdo chce ČSSD pomoci a myslí to opravdu vážně, budu s ním rád spolupracovat. Ať to ale dělá uvnitř strany, na našich jednáních a schůzích. Pokud ale těmto lidem nejde o dobro strany a považují za správné toto věčné mediální špinění spolustraníků, nevidím důvod, aby v ČSSD zůstávali," dodal Hamáček.

ČSSD ve volbách obhájila jediný senátorský mandát ze 13, nedařilo se jí ani na komunální úrovni, kde přišla o místo v zastupitelstvech v Praze či Brně a výrazně ztrácela i ve zbytku republiky. Hamáček, který výsledek označil za odraz ode dna po loňských sněmovních volbách, musí spolu s místopředsedy v březnu obhajovat funkci ve vedení na sjezdu. První větší diskuse stranu čeká v sobotu na jednání výkonného výboru v Hradci Králové.