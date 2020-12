Hamáček: Každá strana promýšlí svou politiku, je to interní věc

Praha - Každá strana promýšlí svou politiku, je to interní proces, řekl dnes na tiskové konferenci šéf koaliční ČSSD Hamáček k možnosti odchodu z vlády s ANO. Až bude mít co sdělit, sociální demokracie to udělá. Spor v koalici je podle něj pouze o daňový balíček, ČSSD má autonomní názory a musí se ozvat, protože norma podle ní poškodí rozpočet v příštím roce i dalších letech.

Hamáček v České televizi (ČT) v neděli řekl, že ČSSD zůstane ve vládě po dobu nouzového stavu a poté se poradí, jak dále postupovat. "Položit" vládu v současné době by považoval za nezodpovědné. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ČTK v reakci na jeho slova napsal, že sociální demokracii ve vládě nedrží, a pokud má se svou účastí v menšinovém kabinetu problém, může odejít a přestat o tom donekonečna mluvit.

Hamáček dnes řekl, že debata je výsledkem toho, že se nevyhýbá otázkám novinářů. "My to téma neotevíráme, vyřiďte si to s panem (Václavem) Moravcem," odkázal na moderátora nedělní debaty v ČT. Výrok podle něj vznikl jako odpověď na otázku. "Sociální demokracie si interní procesy zvládne sama. Až budu mít nějaké další informace, tak je sdělím," řekl Hamáček.

Všechny strany podle něj své další kroky interně promýšlejí, výjimkou není ani ANO. "Budeme je komunikovat veřejně, až to uznáme za vhodné," uvedl. Zopakoval, že jediným problémem v koalici je daňový balíček. "Tam jsme se neshodli a ANO začalo plnit sen ODS o rovné dani," uvedl. Sociální demokracie podle něj šla do vlády proto, aby prosazovala svoje myšlenky a vládní program odpovídal jejímu. ČSSD je autonomní a musí se ozvat, když s něčím nesouhlasí.

Hamáček v neděli označil za legitimní diskusi o předčasných volbách, které by se tak mohly vrátit k dřívějšímu termínu na přelomu jara a léta. "Rozhodně ve vládě zůstaneme po dobu nouzového stavu, protože pokládat tu vládu v současné situaci považuju za nezodpovědné. Pak se poradíme co dál," řekl ČT.