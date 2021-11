Hamáček: K celostátnímu nouzovému stavu nejsou splněny požadavky zákona

Praha - K celostátnímu vyhlášení nouzového stavu kvůli covidu-19 nejsou aktuálně podle ministerstva vnitra splněné zákonné požadavky. Novinářům to po dnešním zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) řekl jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD). Pro dodržení zákonného postupu by měla čtveřice epidemií nejvíce postižených krajů uspořádat nejdříve zasedání vlastních krizových štábů a zvážit vyhlášení stavu nebezpečí na svém území, uvedl. Nouzový stav by přicházel v úvahu, pokud by takový postup nestačil.

Ministerstvo zdravotnictví podle Hamáčka chce nouzový stav vyhlásit kvůli tomu, aby mohla být v některých krajích uložena pracovní povinnost medikům. Krizové štáby těchto krajů by ale měly nejprve zvážit, zda situace vyžaduje nástroje krizového zákona a případně vyhlásit stav nebezpečí na svém území, doplnil. "Pokud se ukáže, že nejsou schopny zvládnout situaci vlastními prostředky, mohly by se obrátit na vládu, aby vyhlásila nouzový stav, ale to bych očekával, že bude nějakou dobu trvat," řekl Hamáček.

Pracovní povinnost mediků vyžaduje situace na základě informací ministerstva zdravotnictví v Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, řekl Hamáček. "Pokud jsme v situaci, kdy čtyři kraje vyžadují využití jednoho z mimořádných oprávnění nouzového zákona, jsme přesvědčeni, že v této fázi je to řešitelné stavem nebezpečí, který vyhlašuje hejtman na úrovni kraje," dodal.

Dosud se podle Hamáčka na ministerstvo zdravotnictví obraceli pouze krajští koordinátoři, což z hlediska krizového zákona nestačí. Krizové štáby příslušných krajů by podle něj mohly jednat většinou ještě dnes a sdělit své požadavky a potřeby. Vnitro tak nyní nevidí důvod vyhlašovat nouzový stav z pozice centrálních úřadů.

Plán, že jednotlivé kraje nejdříve zváží, zda nepostačí vyhlásit mimořádné stavy jen na jejich úrovni, podle Hamáčka odsouhlasil i předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Hamáček předpokládá, že ministerstvo zdravotnictví vyslyšelo argumenty vnitra, hasičů či krajů a návrh na celostátní nouzový stav zatím vládě předkládat nebude. "Jak jsem dnes pochopil, tak pro to nejsou zákonné předpoklady," doplnil.

Hamáček řekl, že epidemická situace není dobrá. "Podle ministerstva zdravotnictví počet případů ještě poroste, stejně jako zátěž na zdravotnictví a jednotky intenzivní péče," uvedl. Podle modelů by však měl zdravotnický systém situaci zvládnout, doplnil Hamáček. "Nicméně ty modelace jsou ne úplně přesné a musíme dělat vše pro to, abychom ten trend šíření epidemie otočili," řekl.