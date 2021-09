Hamáček je ochoten si na vsadit na vládu ANO a ODS, Jurečka ji popřel

Praha - Předseda ČSSD Jan Hamáček je ochoten vsadit si na to, že po sněmovních volbách vznikne vládní koalice ANO a ODS. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka namítl, že takové spojenectví volební koalice Spolu, občanští demokraté, lidovci a TOP 09, vyloučila. Uvedli to v pořadu Partie Terezie Tománkové.

"Koketérie ANO s ODS je úplně evidentní," uvedl Hamáček. "To sbližování, ta povolební spolupráce jde tímto směrem. Vsadil bych si na to," uvedl předseda ČSSD. Svědčí o tom podle Hamáčka schůzky i výroky politiků obou stran. Podle něj se kandidující koalice po volbách rozpadnou,

Jurečka uvedl, že by se s Hamáčkem vsadil. Připomenul, že ODS i KDU-ČSL už před čtyřmi lety odmítly na rozdíl od ČSSD nabídku na vládní spojenectví s ANO. "My jako koalice půjdeme do vlády bez ANO a Babiše," řekl šéf lidovců. Podotkl, že ČSSD se po osmi letech vládnutí s ANO potýká s poklesem voličské přízně a není jisté, zda se do Sněmovny vůbec dostane.